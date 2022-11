Empresas assinam protocolos de intenções para investir R$ 8 bi na Bahia

Cinco empresas das áreas de alimentos, eletrodomésticos e energia assinaram protocolos de intenção para construir ou ampliar negócios na Bahia pelos próximos cinco anos. Os documentos foram assinados, nesta terça-feira (22), e se as ações se concretizarem o investimento será de R$ 8,38 bilhões no estado. Serão gerados 1.500 empregos diretos e cerca de sete mil postos de trabalho na fase de implantação.

Na prática, um protocolo de intenção não garante que o investimento será feito, nem que será realizado na proporção anunciada, mas é positivo porque sinaliza o interesse do empresariado em aplicar recursos naquela região. O governador Rui Costa (PT) recebeu os empresários na Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), e a cerimônia de assinatura dos protocolos aconteceu no Salão de Atos do prédio.

“Este é um ato para comemorar, recepcionar, dizer sejam bem-vindos a investidores que acreditam na Bahia. Alguns deles já têm investimentos na área de alimentos e refrigerantes e estão ampliando seus empreendimentos. Outros estão chegando, como na área de energia renovável. Agora em dezembro, nós faremos outro ato para consolidar a parceria na área de automóveis elétricos”, afirmou.

Os municípios beneficiados são Conceição do Jacuípe, Simões Filho, Gentio do Ouro, Sobradinho e Juazeiro. O diretor da MK Mundial Eletrodomésticos, Giovanni Marins, contou que a empresa vai ampliar a fábrica de Conceição do Jacuípe, no Centro-Norte, e que serão gerados 1.100 postos de trabalho, totalizando 4.615 empregos diretos. A área construída vai passar de 120 mil para 200 mil metros quadrados. Ele afirmou que essa é uma ação que já está certa.

“Temos uma operação em Conceição do Jacuípe onde temos mais de 3,5 mil funcionários. É a maior fábrica do Brasil de eletroportáteis e uma das maiores do mundo, e estamos ampliando com a construção de um novo centro logístico. Compramos um terreno em frente, de 350 mil metros quadrados, e vamos ampliar a operação. A ideia é gerar mais mil empregos na região”, disse.

Ele explicou que a empresa optou por ampliar a operação na Bahia por conta da mão de obra disponível e porque o estado tem uma localização estratégica para a logística, que permite atender com agilidade as regiões Nordeste e Sudeste do país. “A indústria vai crescer e também no centro logístico vai crescer. Serão R$ 130 milhões em investimento em expansão industrial e logística. A maioria será feita no ano que vem”, afirmou.

No setor de alimentação, a Norsa Refrigerantes S.A. (Coca-Cola), vai ampliar a atuação em Simões Filho, num empreendimento que vai investir R$ 245 milhões e gerar mais 125 empregos. A empresa tem duas fábricas na Bahia, a segunda fica em Vitória da Conquista, no Sudoeste do Estado, e seis centros de distribuição que atendem cerca de 31 mil pontos de venda no estado. O diretor jurídico da empresa, Fábio Acerbi, contou que a empresa considera fundamental a atuação em território baiano.

“A nossa parceria com o governo da Bahia tem décadas e no fundo nós estamos renovando e fortalecendo ainda mais essa parceria. Para se ter uma ideia, hoje a gente gera quase 2 mil empregos diretos com investimentos, nos últimos três anos, de cerca de R$ 230 milhões. E com essa renovação da parceria, apenas nos próximos cinco anos a gente já tem uma previsão de mais R$ 250 milhões em investimentos”, disse.

Novidades

A Maracanã Geração de Energia e Participações anunciou que pretende investir R$ 5 bilhões na construção de um parque eólico em Gentio do Ouro. A ação vai gerar 2.200 empregos diretos e 2.500 empregos indiretos na obra. Em operação, o parque vai gerar 114 empregos diretos e 78 empregos indiretos.

Já a W.L Energia LTDA, vai investir em Sobradinho em um projeto de geração de energia solar no valor de R$ 1,8 bilhões que, em operação, vai gerar 40 empregos diretos e 40 empregos indiretos. E a Icó Energias Renováveis vai levar um empreendimento para Juazeiro, no valor de 1,2 bilhões, gerando 46 empregos diretos e 92 empregos indiretos.