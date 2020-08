Empresas contratam trainees por até R$ 7 mil; veja como conquistar uma vaga

Está aberta a temporada de contratação de trainees, quando grandes empresas admitem recém-formados com potencial para se tornarem líderes de áreas de negócios dentro dessas organizações. Muitas delas não informam o número de oportunidades para poder aproveitar ao máximo os bons candidatos que surgem no processo. A ideia é não desperdiçar talentos, onde quer que eles estejam.

O diferencial neste ano que a seleção agora ocorre em meio a uma pandemia. Um levantamento realizado pela Catho mostrou que a maior abertura de vagas nesse período aparece nas áreas de saúde, comercial, logística, supermercadista e farmácia, além das áreas de TI. Se você busca uma dessas vagas fique atento às dicas que o Correio reuniu sobre onde se candidatar e como se comportar para garantir a oportunidade que pode remunerar muito bem.

A diretora de Gente e Gestão da Catho Patrícia Suzuki sugere que, nesse momento, os profissionais à procura de emprego analisem o próprio currículo e realizem as adaptações que as empresas têm buscado diante desse novo cenário. “Algumas áreas, principalmente as mais relacionadas ao momento que vivemos - saúde, supermercadista, logística - têm exigido menor nível de experiência”, diz, lembrando que, ainda que não tenha trabalhado no segmento farmacêutico, por exemplo, se os conhecimentos pedidos estiverem em sinergia com o que o profissional possui, é indicado se candidatar à oportunidade.

“Para ser assertivo neste processo, faça um trabalho de pesquisa sobre as empresas e identifique quais são os pré-requisitos solicitados neste momento. Além disso, mantenha-se ativo na busca e fique de olho nas principais oportunidades, que estão nas plataformas digitais”.

Para o gerente sênior da PageOutsourcing Thiago Xavier, durante a pandemia as empresas precisaram se organizar e muitos processos seletivos ficaram congelados, entretanto, outras oportunidades surgiram em decorrência da alta demanda de atividades, a exemplo das áreas de Área de TI, como a Segurança da informação. “Mercados onde há uma grande demanda de oportunidades (vagas) com pouca mão de obra qualificada tendem a ter remuneração maiores”, salienta.

No entanto, antes de se inscrever aleatoriamente, a dica do especialista é buscar se conhecer e se perguntar qual tipo de atividade se deseja exercer; o que motiva mais/menos; quais os pontos fortes; em qual ambiente de trabalho há realização; qual grau de autonomia que se deseja; a frequência e a forma que se prefire interagir com as pessoas, entre outras reflexões. “Essas respostas ajudam a definir qual tipo de Cultura/Ambiente empresarial mais esse profissional em formação se identifica”, completa.

Perfis desejáveis

Patrícia diz que quando o assunto é o perfil ideal, não há regra, tampouco um conceito para o que as empresas esperam e valorizam de todos os candidatos. “O que vemos é que diante dos últimos anos, as empresas valorizam profissionais resilientes, criativos, flexíveis, inovadores/criativos, maduros emocionalmente e voltados ao resultado. Também é importante que o profissional tenha conexão com a cultura da empresa”, completa.

Na opinião dela, o desejo de todo recrutador é fazer uma contratação assertiva e, por isso, a sinceridade e a transparência são importantes. “Além de retrabalho com uma contratação equivocada, esses atributos contribuem para a prevenção na perda de tempo, tanto para a empresa, quanto para o candidato”, diz.

Thiago Xavier salienta que questões técnicas são importantes para qualquer posição, contudo, aspectos comportamentais são essenciais para assegurar a contratação certa. “ Atitude, empatia, trabalho em equipe e controle emocional são desejados”.

Programas

Em média, os programas de trainee de grandes empresas têm duração de um a dois anos. Neste período, os selecionados passam pelo diversos setores das organizações. A prática é que os trainees sejam contratados ao final do programa para a área em que mais se destacou. A remuneração média para um trainee gira em torno de R$ 7 mil.

As empresas, contudo, exigem bom nível de inglês e disponibilidade para viagens e para trabalhar em outros estados ou mesmo países. Portais na internet ajudam a pesquisar esse tipo de vaga, entre eles estão Vagas (vagas.com.br), Catho (catho.com.br) e Seja trainee (sejatrainee.com.br).









OPORTUNIDADES ABERTAS

Em Nome Da Diversidade/AMBEV

Estão abertas as inscrições para o programa de trainee da Ambev, que em 2020 foi reformulado para criar um processo mais diverso.

Inscrições

As inscrições ficam abertas até 8 de setembro, com vagas em todo o Brasil, para as áreas de Negócios, Tecnologia e Supply - que engloba a gestão das cervejarias, em diversas áreas, como logística, financeiro e Gente & Gestão, por exemplo. Os interessados podem acessar: https://programasambev.gupy.io/jobs/279618.

Remuneração:

O salário é de R$ 7.000 e podem se candidatar universitários de qualquer curso de graduação, que tenham se formado entre junho de 2018 e dezembro de 2020.





Programa Technee - Banco Safra



Programa Technee proporciona o desenvolvimento de carreira em Tecnologia.

Pré-requisitos:

Ensino Superior completo ou com conclusão prevista em até dez/2020; Disponibilidade para trabalhar em período integral a partir de out/2020; Experiência mínima de três anos na área de Tecnologia; Inglês a partir de intermediário; Disponibilidade para trabalhar em São Paulo/SP.





Leadership Experiences HEINEKEN



O Leadership Experiences tem a duração de 1 ano, nesse período o trainee conhecerá diversas áreas da companhia por job rotation. Buscam pessoas que pensam de forma ousada e apaixonada, com vontade de aprender e passar conhecimento, com agilidade para buscar desafios, com soluções que elevam o espírito colaborativo e, que com isso, mostrarão ao mundo que somos uma empresa para todas as cores, idades e sabores.

Inscrições

até 11/09/2020





Programa de Trainee Santander 2021

Pré-requisitos:

Formação entre Dezembro/2018 e Dezembro/2020, em qualquer curso de graduação; Disponibilidade para trabalhar e viajar para qualquer estado; Se estrangeiro, é necessário ter visto para trabalhar no Brasil; Inglês será analisado de acordo com a necessidade de cada oportunidade; Experiência profissional anterior poderá ser um diferencial.

Inscrições

27/07 a 08/09

Benefícios:

A remuneração do Trainee é de R$6.700,00 e os benefícios oferecidos são: Vale alimentação; Vale refeição; Vale transporte; Assistência médica e odontológica; Previdência privada.





Programa Jovens Talentos KPMG 2020

Aproximar pessoas que buscam aprender e transformar o mundo, assim como a empresa.

Pré-requisitos:

Graduação em cursos de bacharelado - De Junho/2019 a Dezembro/2024; Inglês Intermediário; Jornada de trabalho: 40 horas semanais (8 horas diárias).

Inscrições

até: 31/10/2020

Trainees 2020 | EY



O programa oferece aos talentos um desenvolvimento de carreira com oportunidade de vivência em um ambiente dinâmico e multicultural, que proporciona amplo aprendizado e rápido crescimento.

Quem a EY procura:

Profissionais éticos, comprometidos, proativos e com boa comunicação (escrita e verbal), bom raciocínio lógico e visão de negócios, que desejem por conhecimento e tenham potencial para liderança e proposição de soluções inovadoras.

Pré-requisitos:

O programa é destinado a estudantes universitários e recém-formados (até dois anos):Ciências Contábeis: a partir do 2º ano e inglês nível básico; Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Economia, Direito, Engenharia (todas), Estatística, Física, Matemática, cursos de TI, Psicologia, Marketing, Publicidade e Propaganda, Design e Relações Internacionais: a partir do penúltimo ano de graduação e inglês nível intermediário.

Sobre os locais de atuação:

No Brasil, a EY possui escritórios em 12 cidades: Belo Horizonte, Blumenau, Brasília, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Os custos são de responsabilidade do candidato.

Programa de Trainee Dennis Group 2021

Pré-requisitos

Bacharelado concluído entre Dezembro de 2018 e Dezembro de 2020 nas áreas de Arquitetura e Engenharia; Inglês avançado.

Inscrições

até: 14/09/2020



Vagas em Salvador