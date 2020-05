Empresas do setor florestal doam R$ 114 mi para o combate ao coronavírus

Neste momento de combate ao coronavírus, as empresas de árvores cultivadas, como a Bracell, Cenibra, CMPC (e sua subsidiária Softys), Duratex, Gerdau, Ibema, International Paper, Klabin, Suzano, Veracel e Westrock investiram, ao menos, R$114 milhões em ações que beneficiam brasileiros. Os recursos foram destinados para doação de equipamentos hospitalares; materiais de proteção a profissionais de saúde; itens de higiene; cestas básicas; além de produtos fabricados pela própria indústria, em 12 estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Ceará, Bahia, Pernambuco, Maranhão e Pará.

Para melhor destinar suas doações, as companhias têm atuado junto ao poder público, estabelecendo parcerias com ministérios, governos estaduais, prefeituras, além de outras instituições, como federações da indústria, e entidades filantrópicas. Pela natureza de suas atividades, o setor atua, principalmente em regiões afastadas dos grandes centros e, neste momento, contou também com o apoio das associações estaduais como Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF), Associação Mineira da Indústria Florestal (Amif) e Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal (Apre).



O setor de árvores cultivadas vem buscando o equilíbrio entre minimizar os efeitos devastadores da Covid-19, garantir que os produtos que saem das suas fábricas espalhadas em quase todos os estados brasileiros cheguem aos hospitais e às residências onde são fundamentais, ao mesmo tempo que toma atitudes firmes para cuidar da saúde dos colaboradores. Este é um setor que cuida dos colaboradores, comunidades e do Brasil.



“Na crise temos três certezas: há aprendizados, oportunidades e a crise sempre tem fim. As companhias têm tirado ensinamentos a cada dia, desde o cuidado com os colaboradores e terceiros até o auxílio às comunidades e demais brasileiros. Somado a isto, o trabalho social realizado pelas empresas está se mostrando essencial para Brasil enfrentar este momento”, afirmou Paulo Hartung, presidente da Ibá.

“No atual contexto de combate à propagação do novo coronavírus, todos nós devemos estar conscientes das atitudes individuais e coletivas necessárias para minimizar o impacto dessa crise e seus desdobramentos sociais e econômicos. Queremos ainda deixar claro o comprometimento do setor de árvores cultivadas em contribuir com a saúde pública do Brasil, especialmente neste momento”, declarou Wilson Andrade, diretor executivo da ABAF.

Parceria

Como forma de cooperar para o enfrentamento da pandemia do coronavírus e seus efeitos na região Sul e Extremo Sul da Bahia, a Suzano e a Veracel Celulose, em parceria, lançaram um conjunto de ações que incluem a montagem de um hospital de campanha na cidade de Teixeira de Freitas que contará com 20 leitos de UTI. A iniciativa inclui a doação de 20 respiradores, fixos e móveis, e toda a estrutura física que será construída contígua ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. A manutenção da unidade será realizada pelo Governo do Estado.

“É uma honra para a Suzano poder ser parceira do Governo em um momento como este, prezando pela saúde e bem-estar da população do extremo sul da Bahia, que será assistida – em casos suspeitos de COVID-19 – por este hospital”, reforça a Head de Relações e Gestão Legal da Suzano, Mariana Lisbôa. “A Veracel está comprometida desde o início com a luta contra os efeitos da pandemia e com o apoio às comunidades da nossa região, a Costa do Descobrimento”, afirma Andreas Birmoser, CEO da companhia.

As empresas doaram, no total, 35 respiradores para o território baiano (27 para o Governo do Estado e 8 para a Prefeitura Municipal de Salvador), 80 mil máscaras hospitalares importadas da China e distribuirão 83 mil litros de álcool 70% glicerinado em diversos municípios do estado. O produto, essencial para este momento, será direcionado aos hospitais e instituições, tais como Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

Já a Bracell vem contribuindo diretamente com o Governo da Bahia, Polícia Civil e municípios do litoral norte e agreste, áreas de atuação da empresa. Foram entregues ao Estado quatro respiradores mecânicos e 50 mil máscaras faciais. As doações se somam a outras já realizadas que incluíram protetores faciais, máscaras, kits de higiene e equipamentos de proteção individual, além do apoio na compra de respiradores doados pela Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb).

Para Per Lindblom, vice-presidente executivo da Bracell, o setor de papel e celulose possui uma missão fundamental não apenas pela importância dos produtos no combate à pandemia, mas também por iniciativas direcionadas a quem ocupa a linha de frente no tratamento de pacientes. “A nossa responsabilidade ganha novas proporções neste momento, uma vez que cuidamos da saúde e da segurança de pessoas em todas as etapas de nossas operações em todo o país. Esses equipamentos e materiais que estamos doando ajudarão no tratamento da Covid-19 e, com certeza, irão salvar vidas nas regiões onde atuamos”, afirmou.

Somando os esforços, entre ações diretas ou parcerias, o setor florestal é responsável pela doação de pelo menos:

- mais de 6 milhões de máscaras cirúrgicas;

- 15 mil litros de álcool gel;

- 82 mil litros de álcool 70;

- 32 mil litros de água sanitária;

- 31,5 mil aventais hospitalares;

- mais de 50 mil pares de luvas;

- Além de investimento e doação direta de materiais em infraestrutura ou para funcionamento de 15 hospitais, sendo três deles hospitais de campanha.