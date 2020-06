Empresas se unem para certificação de biossegurança nos hotéis da rede

Wish Hotel da Bahia

(Foto: Divulgação)

O Sírio-Libanês, referência em saúde no Brasil, fará a implementação de novos protocolos de biossegurança nos 10 hotéis da rede GJP. A parceria com o Sírio-Libanês tem por objetivo garantir que o padrão de qualidade de atendimento no grupo hoteleiro seja supervisionado e certificado por uma instituição médico-hospitalar reconhecida.

O investimento total previsto para implementação do projeto é de R$ 3 milhões e, em Salvador, a empresa comanda o Wish Hotel da Bahia, no Campo Grande.