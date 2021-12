Emprestado pelo Bahia, atacante Clayson é acusado de agredir mulher

Emprestado pelo Bahia ao Cuiabá, o atacante Clayson teve o contrato com o time do Centro-Oeste rescindido nesta quinta-feira (9), após ter sido acusado de agressão por uma mulher.

De acordo com o Cuiabá, a vítima registrou Boletim de Ocorrência contra Clayson e o meia Rafael Gava. Questionado, Clayson teria confessado o crime, mas isentou o companheiro de clube. Rafael Gava diz que estava em casa e não participou da agressão.

No boletim de ocorrência, a mulher de 22 anos relatou que o crime aconteceu em um motel. Ela e uma outra dançarina estavam acompanhadas por Clayson e outros dois homens. Em determinado momento, o atacante teria quebrado uma garrafa e agredido a mulher.

Ferida, a vítima contou que conseguiu deixar o motel e através de transporte por aplicativo e foi ara um hotel, onde tentou suicídio cortando a própria garaganta e tomando remédios para depressão. A mulher está internada no Hospital Municipal de Cuiabá

Além da rescisão de contrato, o Cuiabá informou que vai devolver Clayson ao Bahia. O aurinegro tinha a preferência na compra dos direitos do atacante, que vinha sendo um dos destaques da equipe no Brasileirão.

Clayson foi comprado pelo Bahia junto ao Corinthians por cerca de R$ 4 milhões, no ano passado. O jogador não conseguiu responder em campo e perdeu espaço no elenco. No início da atual temporada, ele foi emprestado pelo tricolor ao Cuiabá. O atacante tem contrato com o Esquadrão até o fim de 2022.

Confira a nota do Cuiabá

O Cuiabá Esporte Clube informa que tomou ciência ontem da existência de um Boletim de Ocorrência em que os atletas Clayson e Rafael Gava são acusados de lesão corporal a uma jovem.

Ao confrontar os jogadores, a direção ouviu a confissão da participação de Clayson no lamentável episódio. Já Rafael Gava teve sua versão de que estava em casa com familiares confirmada pelo próprio colega.

O Cuiabá lamenta profundamente o ocorrido e já informou Clayson que sua conduta extracampo é inaceitável e que encerrará seu vínculo imediatamente. O atleta, que pertence ao E.C. Bahia, foi excluído ontem mesmo do grupo que enfrenta hoje o Santos, na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.