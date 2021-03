Enare: resultado da segunda fase do exame está disponível

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) publicou no site oficial da avaliação o resultado final do Exame Nacional de Residência Ebserh (Enare). Candidatos aprovados na primeira etapa puderam escolher seu local de atuação de acordo com a classificação alcançada na prova objetiva.

Nesta primeira edição foram disponibilizadas 405 vagas, sendo 304 para 41 especialidades de Residência Médica, oito para a Residência Uniprofissional (entre Enfermagem e Física Médica) e 93 para a Residência Multiprofissional, que inclui enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, odontólogos, nutricionistas e profissionais de Educação Física.

A primeira etapa foi realizada no dia 10 de janeiro com a aplicação das provas e, a segunda, nos dias 9 e 12 de fevereiro com a análise curricular. O processo seletivo foi voltado para atuação nos hospitais de Campo Grande (Humap-UFMS/Ebserh), Teresina (HU-UFPI/Ebserh), Salvador (Hupes-UFBA/Ebserh), Aracaju (HU-UFS/Ebserh), Lagarto (HUL-UFS/Ebserh), Manaus (HUGV-Ufam/Ebserh), Araguaína (HDT-UFT/Ebserh) e São Carlos (HU-UFSCar/Ebserh), além do Hospital da Força Aérea Brasileira (HFAB).





O que é o ENARE?

O ENARE é um processo seletivo unificado coordenado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) que oferta vagas para profissionais de saúde nas modalidades de residências médica, multi e uniprofissionais. Atualmente, tem como parceiros do programa oito hospitais universitários federais e um hospital militar.





*Com informações do Ministério da Educação

Fonte: Agência Educa Mais Brasil