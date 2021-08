Enashopp lança Achei meu Ponto!, ferramenta exclusiva para setor comercial

A plataforma “Achei Meu Ponto!”, marketplace voltado exclusivamente para o segmento comercial, acaba de ser lançada. Desenvolvida e administrada pela Enashopp, a ferramenta foi apresentada nesta segunda-feira (30), em evento para convidados no restaurante Fasano.

O objetivo da plataforma é facilitar a vida de quem está em busca de um ponto para ampliar ou iniciar o seu negócio, além de oferecer opções de espaços para publicidade nos shopping e demais empreendimentos empresariais administrados pela Enashopp em Salvador, Brasília e São Paulo.

“São inúmeras opções para locação ou venda - lojas, salas comerciais, quiosques, entre outros pontos; para empreender nas principais cidades do Brasil. Tudo isso, com o uso da tecnologia, na palma da mão. E o usuário poderá, ainda, encontrar soluções empresariais, como ações de merchandising, sampling (distribuição de amostras grátis) e outras opções para promover seus negócios com mídia indoor e eventos, além de informações e tendências sobre o varejo e outros segmentos”, explica Mirela Gedeon Cubilhas, diretora da empresa.

A plataforma mal chegou e já conta com a adesão de todo o portfólio de empreendimentos administrados pela Enashopp. A “Achei Meu Ponto!”se diferencia por oferecer interação com diversas informações relevantes e atualizadas sobre os pontos comerciais e espaços de mídia disponíveis, como plantas, localização, metragens, imagens etc. "A tecnologia é algo que nos ajuda muito, inclusive nesse mercado imobiliário. E ter uma plataforma voltada exclusivamente para pontos comerciais é uma grande sacada. Posso mostrar aos clientes oportunidades em vários estados, sem sair de Salvador”, pontua a corretora Iara Fernandez, sócia-diretora da Imobiliária Ponto Quatro.

Para a executiva Marah Mendonça, “a plataforma inova o processo de busca dos investidores no varejo, oferecendo de maneira ágil e segura, oportunidades de pontos comerciais e franquias, num só espaço. Através dela ajudamos os clientes a identificarem e conhecerem não apenas um ponto comercial, mas também uma franquia, um negócio que seja do seu interesse”. Ela ainda avalia que essa plataforma rompe as fronteiras e coloca inúmeras possibilidades de negócios em um único ambiente digital.

“As novas tecnologias vieram para ficar. E esta é uma inovação que representa mais uma facilidade para o empreendedor do varejo. Vejo com muito bons olhos essa iniciativa da Enashopp. Tenho certeza de que essa plataforma será um sucesso”, conclui Tony Tawil, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL).