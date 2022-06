Encantos caboclos na mesa e nos negócios

Sagacidade é qualidade de quem é sagaz, que possui perspicácia, astúcia, manha, agudeza de espírito. Para a empreendedora Nayara Marinho, a palavra poderia estar tranquilamente associada ao empreendedorismo, afinal,para ela, essa é a qualidade que as pessoas que desejam ter um negócio precisam ter.

Há quase dois anos, em plena pandemia, Nayara precisou de muita sagacidade para abrir o Taboa Peixaria, um espaço localizado num bairro periférico de Manaus, no Amazonas, para servir uma culinária tipicamente cabocla. Em cinco meses de funcionamento, o restaurante, desacreditado por muitos, virou uma febre, ganhou reconhecimento local e do Sebrae, que premiou a iniciativa por inovação e empreendedorismo.Mesmo localizado numa área considerada pouco nobre e sem estacionamento, o Taboa conseguiu conquistar a clientela usando dois elementos simples, mas muito valiosos: a cozinha e o atendimento.

Nayara Marinho contou sobre sua infância empreendedora incentivada pela família e sobre os erros que possibilitaram os acertos nos negócios (Foto: Reprodução/Instagram)

Atualmente, Nayara faz planos de expansão, tem inúmeras reuniões com possíveis investidores, comemora os mais de 20 mil seguidores nas redes sociais, mas entende que antes de crescer, precisa se preparar mais para continuar oferecendo acolhimento no atendimento e conforto através dos sabores tão característicos do norte do País. Nayara Marinho e o Taboa Peixaria foram os focos no bate papo com Flávia Paixão dessa quarta-feira, 01, durante a realização do programa ao vivo Empregos e Soluções.

Eterno aprendiz

A consultora e especialista em marketing digital aproveitou a experiência de Nayara para destacar a importância do estudo e do aprendizado constante para gerir um negócio. "Muita gente quando começa a se empreender se deixa iludir pela sensação de que sabe e esquece a importância de um comportamento mais aberto ao novo e ao conhecimento", reforçou.

Apesar do sucesso e da maturidade, Nayara reconheceu que errou muito até alcançar a sagacidade nos negócios. Antes da Taboa Peixaria, ela manteve uma churrascaria que vendia no estilo self service e preço comercial."Passei três meses em casa com a pandemia e quando fechei a churrascaria estava muito endividada", contou durante o programa.

Ela lembra que a retomada não foi fácil e que precisou da ajuda dos pais e da irmã que, muitas vezes, emprestaram o nome para que ela pudesse ter acesso ao crédito. "Felizmente, meus amigos e minha família acreditaram na minha ideia e isso permitiu reconstruir a proposta de ter um espaço voltado para essa culinária mais simples, mas muito voltada para a cultura cabocla", reforçou a empresária.

Valor ancestral

Nayara fez questão de ressaltar que só percebeu o valor presente na cultura nortista, quando morou fora e percebeu que tudo ali era único e especial. "Eu sentia uma profunda necessidade de difundir a cultura do norte, com sabores, simplicidade, cores e muito respeito", destacou.Para conseguir esse intento, ela foi buscar as tradições familiares e optou pelos pescados, que são abundantes e muito baratos na região. Dessa forma, quem for ao Taboa Peixaria, poderá ter experiências gastronômicas especiais com peixes como o Tucunaré, Tambaqui, Piranha e tantos outros típicos da região.

A empresária manauara falou sobre os planos futuros e a necessidade de ampliar os negócios com bases sólidas em pesquisa e estudo (Foto: Reprodução)

Outro aspecto que também encantou os clientes foi o fato de que o restaurante trabalha com cardápios variados e por temporada e, agora, estão na fase de iniciar mais uma mudança, sempre pautada na riqueza cultural e na diversidade nortista. "Alguns pratos terminaram ficando no cardápio porque os clientes pediam e tinha briga se retirasse", reconheceu divertida.

Enquanto acolhia com uma recepção calorosa e encantava com o sabor da culinária, o empreendimento também ajudou aos vizinhos a conseguirem conquistar reconhecimento e, para Nayara, a possibilidade de empreender com propósito é o que a impulsiona. "Depois de passar por tanta coisa, de ter até trabalhado em outras empresas com uma mentalidade de intraempreendedorismo, sei que o sucesso tem fases e, por isso mesmo, exige inteligência emocional e habilidade comportamental para saber lidar com ele sem se deixar deslumbrar", completou.

