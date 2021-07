Encontro de Casais com Cristo (ECC) realizará ação solidária

Para arrecadar doações de alimentos não perecíveis, itens de higiene e de limpeza, além de fraldas infantil e geriátrica para famílias carentes, o Encontro de Casais com Cristo (ECC) promoverá uma ação solidária no próximo sábado (10). Chamada de “Dia D”, a iniciativa contará com diversos pontos de arrecadação, em Salvador e em Lauro de Freitas.

Quem desejar realizar a contribuição em espécie poderá fazê-lo através do PIX: 16940415572 (Alexandrino Silva da Costa).



Confira os pontos:

Paróquia Santíssimo Sacramento e Sant’Ana (Rua do Carro, s/n, Nazaré) – das 15h às 18h;

Paróquia Sant’Ana (Rua Guedes Cabral, 143, Rio Vermelho) – das 8h30 às 12h30;

Paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja (Rua Ato do Bariri, s/n, Plataforma) – das 9h às 16h;

Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem (Largo da Boa Viagem, s/n, Boa Viagem) – das 9h às 15h30;

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Largo da Lapinha, s/n, Lapinha) – das 9h às 12h;

Centro Comunitário da Pituba (Alameda Verona, 158, Itaigara) – das 9h às 13h;

Paróquia Ascensão do Senhor (3ª Avenida, Centro Administrativo da Bahia – CAB) – das 9h às 12h;

Paróquia Nossa Senhora do Resgate (Rua Silveira Martins, s/n, Cabula) – das 8h às 15h;

Paróquia Divino Espírito Santo (Estrada das Muriçocas, 714, Vale dos Lagos) – das 8h às 12h;

Paróquia São Marcos (Rua Dermeval de Souza Gusmão, 135, Quadra D, Fazenda Grande III, Cajazeiras) – das 9h às 12h;

Parque Shopping Bahia (Lauro de Freitas, Estacionamento A) das 10h às 16h.

SERVIÇO:

QUEM: Encontro de Casais com Cristo (ECC)

O QUÊ: Ação solidária

QUANDO: 10 de julho de 2021

ONDE: Diferentes locais, em Salvador e em Lauro de Freitas