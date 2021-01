Encontro de DJs causa aglomeração na Praia do Buracão; veja vídeo

Um encontro de DJs na praia do Buracão, no Rio Vermelho, acabou gerando aglomeração no final da tarde deste sábado (30). Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver várias pessoas sem usar máscaras e sem manter o distanciamento.

O DJ Shimit, que tocou na festa, contou que não houve planejamento, e que um card que estava circulando antes do encontro não foi produzido por eles. "Surgiu um flyer na net, no qual fizeram até com horários e tudo. No calor da emoção ali foi se espalhando. Um designer fez na intenção de recolher algum dinheiro para ajudar os DJs que não estão trabalhando e sem renda nesse momento", explicou.

Shimit disse ainda que quando eles perceberam que havia aglomeração, resolveram parar o som. "Quando vimos a quantidade de gente que teve no local paramos o som. Começou às 17h justamente pela quantidade de gente que ali estava e não queríamos que tumultuasse na região que estávamos, mas não tivemos controle. O som parou exatamente às 17h50", completou o DJ.

O CORREIO procurou a Polícia Militar e Guarda Municipal para saber se alguma equipe foi até o local, mas as assessorias informaram que os órgãos não foram chamados para irem até o local.