Encontro de empreendedores promovido pelo Parque Social é adiado por conta da chuva

O evento “Chegando Junto: Prefeitura Municipal do Salvador Apoiando e Fortalecendo Vínculos com o Mercado Informal”, promovido pelo Parque Social, foi remarcado devido à previsão de que as fortes chuvas que atingem Salvador devem continuar nesta quarta-feira (27), data inicial da ação. Com a mudança, o evento foi remarcado para o dia 16 de dezembro, às 16h, na Prefeitura Municipal de Salvador (PMS).

A expectativa é de que 700 empreendedores do mercado informal participem do evento. A organização afirma que espera que todos interessados possam comparecer na próxima data e ressalta que não houve mudança na programação. A ação aconteceria nesta quarta (27), às 16h, na sede da prefeitura.

Durante o evento serão apresentados os resultados do Programa Agente de Empreendedorismo. O encontro contará com a participação da presidente de honra do Parque Social, Rosário Magalhães e representantes das secretarias parceiras do programa.

Na ocasião será realizada a certificação dos empreendedores e também dos participantes da Capacitação Aprendendo a Empreender, realizada nos meses de setembro e outubro. O Programa Agente de Empreendedorismo integra o 7º eixo do programa Salvador 360 de Inclusão Econômica, que tem como propósito fomentar o desenvolvimento socioeconômico por meio de estímulo ao empreendedorismo.

“Essa iniciativa promove a democratização do conhecimento e a inclusão social, uma vez que cria a oportunidade de desenvolvimento e transformação a nível da base da pirâmide, dinamizando e fortalecendo a economia local”, destaca a presidente de honra do Parque Social, Rosário Magalhães.

As ações são realizadas em apoio aos empreendedores e potenciais empreendedores, orientando-os para a aquisição ao crédito e munindo-os com conhecimentos específicos para que possam desempenhar seu negócio com maior profissionalismo e autonomia.

A iniciativa tem o apoio do Banco do Nordeste, através do Crediamigo, e do Sebrae, que disponibiliza a participação dos empreendedores em palestras e oficinas relacionadas ao tema empreendedorismo. O programa está presente em 43 bairros, 79 escolas, dez Prefeituras-Bairro e no SIMM. Atualmente, possui 90 agentes de empreendedorismo, estagiários do curso de Administração e Economia, e mais nove orientadores de campo que trabalham nas mais diversas localidades de Salvador.