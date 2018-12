Encontro de terreiro reúne música, dança e poesia em Lauro de Freitas

Acontece neste sábado (15) o II Encontro (Afro)Cultural do Ilê Asé Alá Obatalandê, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O encontro terá discussões sobre literatura, dança, oficinas, música e uma roda de diálogo sobre feminismo e religiosidade. O evento faz parte do calendário anual do Terreiro Ilê Axé Alá Obatalandê e acontece a partir das 9h.

A escritora e atriz do Bando Teatro Olodum, Cássia Valle, lançará durante o evento o seu livro "Calu Uma menina cheia de história". Além disso, Gisele Matamba, dançarina, Deusa do Ébano Ilê Aiyê 2010, ministrará uma oficina de dança afro. Haverá também uma oficina de turbantes, por conta de Cecília Cadile, empreendedora do Instituto Matamba.

A educadora popular e conselheira nacional de saúde Altamira Simões, da Rede Lai Lai Apejo, vai falar sobre feminismo e religiosidade, com a palestra "A importância da mulher para as religiões de matriz africana". Também participará deste momento a pedagoga Jamile Kianda Barbosa, fundadora do Grupo de Mulheres de Obatalandê.

O poeta Sandro Suassuna, do Sarau da Onça, fará leitura de seus poemas e, para encerar, Moisés Bottas e Luana Lima, do Samba de Maria, vão fazer shows.

SERVIÇO:

O que: II° Encontro (Afro)Cultural do Ilê Asé Alá Obatalandê

Quando: 15/12/2018, das 09:00 às 17:00hs.

Onde: Ilê Axé Obatalandê

R. Wilson de A. Santana - Recreio Ipitanga, Lauro de Freitas - BA