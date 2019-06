Encontro discute sustentabilidade na mineração

Para discutir a sustentabilidade na mineração, o CORREIO recebeu a visita de importantes nomes da área no estado, na manhã desta terça-feira (11), na sede da Rede Bahia.

O diretor do WWI Brasil, Eduardo Athayde, o presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Antonio Carlos Tramm, diretora do Instituto de Geociência da Ufba, Olívia Oliveira, se reuniram com o gerente de marketing, projetos e mídias digitais do CORREIO, Fábio Góis, e a coordenadora comercial do jornal, Caroline Pithon.

Para o presidente da CBPM, Antonio Carlos Tramm, a Bahia pode ter protagonista na mineração brasileira. Ele defende a participação da sociedade civil nesse processo. “Tem que estar no dia a dia da nossa agenda. Temos a obrigação de lutar pela efetivação desse projeto”, disse.

O diretor da WWI, Eduardo Athayde, também destacou a importância do estado no setor.

“A Bahia é uma das maiores províncias mineirais do Brasil e ninguém sabe. As empresas também estão interessadas nisso. Sustentabilidade não é meio ambiente, mas resultados onde o meio ambiente está incluído”, afirmou.

A diretora do Instituto de Geociência, Olívia Oliveira, explicou que o estado tem tradição na mineração. “A gente está trabalhando com mineração há muitos anos, praticamente desde que (Pedro Álvares) Cabral chegou aqui (em 1.500), mas a gente não tinha o foco em sustentabilidade”, pondera.

Já o o gerente de marketing, projetos e mídias digitais do CORREIO, Fábio Góis, afirmou que o jornal tem a missão de apoiar e acompanhar o desenvolvimento econômico e social da Bahia.

"Por isso a importância de nos reunirmos com a CBPM e Igeo/Ufba para debater os passos que estão sendo dados em relação a mineração no estado. Queremos contribuir com essa discussão, ampliar o debate do tema com toda sociedade e poder ver ser realizados projetos que gerem resultados positivos e sustentáveis para a Bahia", completou.