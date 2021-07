Encontro gratuito reúne expressões artísticas da periferia

A arte negra e de periferia se juntam no Encontro Periférico de Artes – EPA!, que chega a sua 4ª edição com atividades virtuais, mas mantendo a sua essência agregadora de ações e realizações. De hoje (28) a domingo (1), o evento promove uma série de espetáculos, oficinas e rodas de conversas gratuitas através das plataformas YouTube, Instagram e Zoom.

O evento reunirá artistas como Bia Ferreira, Ilê Aiyê, Vandal e Mr. Armeng e grupos periféricos como o grupo BTL- Balé Tome Love, de Sete de Abril. Nesta 4ª edição, o festival reúne experiências culturais da Bahia, São Paulo, Minas Gerais e Paraná, que articulam pesquisas sobre ancestralidade e manifestações populares, sobretudo na área de em dança

Hoje, na abertura, tem a palestra O Futuro é uma Atitude (12h), com o rapper Vandal, seguida de show com a cantora Irma Ferreira e do espetáculo Di-Quebrada, da ExperimentandoNUS Cia de Dança, a partir das 15h. Toda a programação será reprisada às 20h.

Realizado pela ExperimentandoNus Cia de Dança, o EPA! Foi contemplado pelo Edital Gregórios - Ano II, da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura de Salvador. “Esse ano o festival ganha um novo formato, virtual, se adequando às exigências do cenário atual, mas isso não desfaz a potência do encontro, pelo contrário, amplia suas possibilidades de alcançar um público ainda maior para que conheça nossa arte periférica plural”, conta Bruno de Jesus, um dos idealizadores e diretor geral do EPA!, ao lado da bailarina Inah Irenam. De hoje a domingo, no YouTube e Instagram @epa.ba





Programação EPA! 2021



Dia 28/07



12h | Abertura Oficial | Palestra O FUTURO É UMA ATITUDE com Vandal (BA) | Local: YouTube EPA e Instagram @epa.ba

15h | Show com Irma Ferreira (BA) | Local: YouTube EPA

15h15 | Espetáculo de Dança “Di-Quebrada”, ExperimentandoNUS Cia de Dança (BA) | Local: YouTube EPA

20h | Reprise da programação | Local: YouTube EPA



Dia 29/07



09h | Oficina Experimento negras utopias: construindo danças e escritas poéticas (in) possíveis, com Bruno Novais e Eduardo Guimarães (SP) | Local: Plataforma Zoom

10h | Poesia, com o grupo E² (E ao Quadrado) | Local: Instagram @epa.ba

15h | Show | Ilê Aiyê (BA) | Local: YouTube EPA

15h15 | Show Projeto Samba & Poesia | Fabrícia de Jesus (BA) | Local: YouTube EPA

15h25 | Quadrilha Junina Germe da Era (BA) | Local: YouTube EPA

20h | Reprise da programação | Local: YouTube EPA



Dia 30/07

9h | Espetáculo de Malabares, Jéssica Borges (BA) | Local: Instagram @epa.ba

10h | Oficina de textos poéticos "quem são meus mais velhos?", com Ana Fátima (BA) | Local: Plataforma Zoom

10h30 | Poesia com Negro Roh (BA) | Local: Instagram @epa.ba

15h | ARÊ, Entre contos Iorubás, com Nildes Sena (BA) | Local: YouTube EPA

15h15 | Relações Invisíveis, com Jocélia Freire e Alisson George (BA) | Local: YouTube EPA

15h30 | Balé Tome Love - BTL (BA) | Local: YouTube EPA

15h45 | Não quero Boca Torta, com Dayana Brito (MG) | Local: YouTube EPA

19h | Palestra É SOBRE NÓS!, com Bia Ferreira (MG) | Local: YouTube EPA



Dia 31/07

9h | Poesia com Maiara Silva (BA) | Local: Instagram @epa.ba

9h | Oficina de Colagem, com Del Nunes (BA) | Local: Plataforma Zoom

10h | Oficina de Stencil, com Ramses Stencil (BA) | Local: Plataforma Zoom

11h | Oficina Aí meu quadril, com Raina Santos (BA) | Local: Plataforma Zoom

15h | Poesia na Varanda, com Pareta (BA) | Local: Instagram @epa.ba

19h | Show com Mr. Armeng (BA) | Local: YouTube EPA



Dia 01/08

12h | Feijoada da Bri Delivery (BA) | Local: Instagram @epa.ba

15h | Batalha de Pagode Baiano | Local: YouTube EPA