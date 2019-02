Enderson Moreira esboça Bahia com Ramires e sem Guilherme

O Bahia vai ter mudanças para a partida contra o Liverpool-URU, quinta-feira (21), às 19h15, em Montevidéu, no jogo de volta da Copa Sul-Americana. O elenco do Bahia voltou aos treinos na tarde desta segunda-feira (18) e o técnico Enderson Moreira esboçou mudanças na equipe.

Entre as principais novidades está o retorno do meia Ramires. O garoto treinou entre os titulares atuando pela ponta esquerda e deve estrear com a camisa tricolor na temporada. Ramires estava disputando o Campeonato Sul-Americano sub-20 com a seleção brasileira e só voltou ao Esquadrão na última quinta-feira.

Ainda no meio-campo, o meia Guilherme perdeu vaga para Shaylon. A equipe titular treinou com: Douglas, Nino Paraíba, Jackson, Lucas Fonseca e Moisés; Gregore e Douglas Augusto; Artur, Shaylon e Ramires (Élber); Gilberto.

O time volta aos treinos na terça (19), quando faz o último treino em Salvador antes da partida. Como levou 1x0 em casa, o Bahia precisa vencer fora por um placar diferente de 1x0, resultado que leva o duelo para os pênaltis.