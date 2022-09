Enderson Moreira tem aproveitamento igual ao de Guto Ferreira no Bahia

A vitória do Bahia por 3x1 sobre o Tombense, na Fonte Nova, sábado, deixou o tricolor mais perto do retorno à primeira divisão, com 50 pontos. Para o técnico Enderson Moreira, os três pontos garantiram uma marca curiosa. Com a mesma quantidade de jogos na Série B, o treinador alcançou exatamente o mesmo aproveitamento de Guto Ferreira, que comandou a equipe no início da competição.

Depois de 14 partidas à frente do Bahia, Enderson Moreira tem agora sete vitórias, quatro empates e três derrotas, um aproveitamento de 59,5%. O índice é o mesmo conquistado por Guto, que foi demitido após a 14ª rodada, após derrota para o Novorizontino, por 1x0, em casa.

A diferença é que Guto conquistou uma vitória a mais do que Enderson nos 14 jogos em que dirigiu o Bahia. Com Gordiola, foram oito triunfos, um empate e cinco derrotas. Ele deixou o Esquadrão com 25 pontos, na terceira colocação.

A conta dos jogos em que Enderson comandou o Bahia inclui a partida contra o Brusque, que marcou a estreia do treinador. Na ocasião, Enderson foi representado pelo seu auxiliar, Luís Fernando Flores. O técnico foi impedido de ficar à beira do campo porque ainda não estava regularizado na CBF e passou instruções a partir de um dos camarotes do estádio Augusto Bauer.

Até aqui, o desempenho de Enderson Moreira é melhor quando joga em casa. A vitória sobre o Tombense foi a quinta do treinador na Fonte Nova, onde a equipe está invicta como mandante no segundo turno. Além do time mineiro, Náutico, CSA, Ituano e Vasco caíram diante do tricolor, que ainda somou empates contra Grêmio e CRB.

O desafio do treinador agora é melhorar o rendimento fora de Salvador. Apesar de ter largado bem como visitante, com duas vitórias sobre Brusque e Guarani, o time embalou sequência negativa e há quatro jogos não vence longe da capital baiana. No período, foi derrotado por Cruzeiro, Sampaio Corrêa e Ponte Preta e empatou com o Londrina.

As duas próximas partidas do clube serão fora de casa, contra Criciúma e Sport, respectivamente. Dos dez jogos que ainda restam até o final da Série B, seis serão como visitante.

“Naturalmente causa frustração para a gente, não estamos satisfeitos com esses resultados, queremos buscar triunfos fora de casa. Estamos incomodados, mas temos buscado, isso tem sido uma pauta nossa. Creio que estamos crescendo na competição e vamos melhorar nesse quesito", analisou o lateral direito Marcinho.

Dos 50 pontos que o Bahia possui, 15 foram conquistados fora de casa, com quatro vitórias, três empates e seis derrotas em 13 partidas - um aproveitamento de 38,5%.