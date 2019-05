Enem 2019: inscritos já somam 4 milhões

O mais recente balanço divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na noite desta segunda-feira (13), quando se completou uma semana de inscrições, informa que cerca de quatro milhões de pessoas já se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019.

Estudantes precisam ficar atentos, pois o prazo será encerrado às 23h59 do dia 17 de maio. Os interessados ainda podem confirmar a inscrição na Página do Participante. Os estudantes podem usar a nota do Enem 2019 para se inscrever em programas de acesso ao ensino superior. É o caso do Programa Universidade para Todos (Prouni), do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) e também da graduação em Portugal. O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) também é uma opção para os estudantes.

Mais acessibilidade; Enem em Libras

O edital e o passo a passo da inscrição já foram disponibilizados em Língua Brasileira de Sinais (Libras) com o objetivo de promover a acessibilidade para pessoas surdas que desejam realizar a prova. As ações integram o Enem em Libras, que é “uma iniciativa da Política de Acessibilidade e Inclusão do Inep direcionada à comunidade surda que tem a Língua Brasileira de Sinais como primeira língua”, diz o instituto.