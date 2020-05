Enem 2020: prova digital terá mesma estrutura da versão impressa

Já está próximo o período de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. Os interessados poderão se candidatar entre os dias 11 e 22 de maio e optar pela modalidade de prova: tradicional ou digital. A segunda opção, o Enem Digital, começa este ano com a oferta de 100 mil vagas e é uma novidade que está sendo avaliada pelo Ministério da Educação (MEC) e deve ser aplicada nas edições futuras até que em 2026.

O Enem Digital 2020 é voltado para quem está no último ano do ensino médio ou já concluiu essa etapa de formação da educação básica. Nessa edição, os treineiros, participantes menores de 18 anos e que não concluíram o ensino médio, não podem participar dessa versão, somente da impressa. As provas em papel serão realizadas em 1º e 8 de novembro e a digital em 22 e 29 de novembro.

A lista com os locais de prova em todos os estados já foi disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para essa aplicação-piloto. O Enem Digital irá seguir a mesma estrutura do Enem impresso. No entanto, os participantes que escolherem responder as questões do Enem em um computador devem comparecer ao local de prova que constar no cartão de confirmação, e não haverá prova em casa ou realizada em computador pessoal.

A estrutura das questões e as áreas do conhecimento também serão as mesmas do impresso: quatro provas objetivas, cada uma com 45 questões de múltipla escolha apresentadas na tela do computador. A redação, no entanto, será realizada em formato impresso, nos mesmos moldes de aplicação e correção da versão em papel.

O tempo de duração da aplicação da versão on-line será o mesmo do exame tradicional.

*Com informações do Inep.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil