Enem: Bahia tem taxa de abstenção de 27,6% na prova impressa e 49,4% na digital

Ao todo, 190.622 participantes compareceram ao primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (13), na Bahia. O número corresponde a 72,4% dos mais de 263 mil inscritos para a prova impressa. No digital, 1.983 pessoas se inscreveram e 1.003 fizeram o exame. A taxa de abstenção online foi de 49,4% e de 27,6% na convencional.

O primeiro exame abordou conteúdos de linguagens, ciências humanas e redação. A segunda prova será realizada no próximo domingo (20), quando os estudantes deverão resolver questões de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. O Inep divulgará os gabaritos até o dia 23 deste mês, conforme previsto em edital.

A Bahia (263.193) foi o terceiro estado com o maior total de inscritos no Brasil, ficou atrás apenas de São Paulo (524.022) e Minas Gerais (303.961). Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep).

Em 2021, houve mais de 237 mil inscritos no Enem na Bahia, dos quais 175,6 mil estiveram presentes no primeiro dia de prova, revelando uma abstenção de 26%, mas o número de inscritos foi menor que o desse ano.

No Brasil, 2.490.880 participantes compareceram ao primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O número corresponde a 73,3% dos cerca de 3,4 milhões de inscritos nas duas versões (impressa e digital). Entre os presentes, 2.458.504 realizaram as provas em papel, e 32.376, em computador.

Os dados são preliminares, tendo em vista que os números conclusivos dependem da apuração definitiva do consórcio aplicador.