Enem: nota média da redação deste ano é 588 pontos; confira os critérios de correção

Balanço divulgado na noite de ontem (29), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), aponta que 28 participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 tiraram nota máxima na redação. Ao todo, 2.723.583 redações foram entregues e corrigidas cuja média geral foi 588,74 pontos. Ainda conforme o Inep, 87.567 participantes tiraram nota zero na redação.

A correção da redação do Enem envolve diversos critérios e para obter boa pontuação é preciso obedecer às cinco competências de avaliação, que vale 200 pontos cada. Assim, se o estudante conseguir a pontuação máxima em todas, a nota será mil.

Em 2013, 481 candidatos tiraram pontuação máxima na redação do Enem. Em 2019, a estimativa foi de 53 pessoas com a nota mil.

Em contrapartida, o Enem 2020 registrou menor número de redação zerada. Cerca de 1,12% dos candidatos entregaram a redação em branco, por isso não pontuaram. Já 0,93% fugiram do tema proposto e 0,46% zeraram por copiar o texto motivador.

A nota do Enem é uma das formas de ingresso no ensino superior por meio das universidades federais pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e para as bolsas de estudos em instituições privadas por meio do Programa Universidade para Todos (Prouni) e Financiamento do Ensino Superior (Fies). Para participar desses programas, o estudante não pode ter tirado zero na redação.

Cada participante do Enem pode acompanhar a correção da sua redação por meio do espelho que será liberado na Página do Participante no dia 28 de maio.





Critérios de correção da redação do Enem

Enquanto o espelho da redação do Enem 2020 não é liberado para consulta, veja, a seguir, quais são os cinco critérios usados para correção:

- demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa;

- apresentar compreensão da proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema;

- ter coerência;

- ter coesão, demonstrando conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação;

- elaborar proposta de intervenção para o problema abordado.





Motivos que zeram a redação do Enem

- fugir do tema;

- escrever o texto fora do padrão dissertativo-argumentativo;

- copiar texto(s) da Prova de Redação e/ou do Caderno de Questões sem que haja pelo menos oito linhas de produção própria do participante;

- apresentar impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação, em qualquer parte da folha de redação;

- fazer números ou sinais gráficos sem função clara em qualquer parte do texto ou da folha de redação;

- identificar a redação com assinatura, nome, iniciais, apelido, codinome ou rubrica fora do local devidamente designado para a assinatura do participante;

- escrever toda a redação em língua estrangeira;

- deixar a folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho;

- apresentar texto ilegível, que impossibilite sua leitura por dois avaliadores independentes.





Como fazer faculdade sem a nota do Enem 2020

Quem não fez o Enem ou ficou com pontuação que não permitiu o ingresso em um curso superior, pode fazer faculdade mesmo sem usar a nota do Enem. O Educa Mais Brasil, maior programa de inclusão educacional do país, disponibiliza bolsas de estudo para diversas modalidades de ensino, incluindo a graduação. Para garantir a oportunidade, é só seguir o passo-a-passo a seguir:

- Acesse o site https://www.educamaisbrasil.com.br

- Escolha a modalidade “Faculdades”

- Filtre a cidade e a instituição que deseja estudar

- Confira as instituições parceiras do programa na sua região

- Clique em “Escolha esta Bolsa”

- Faça a inscrição

- Pague o valor referente à pré-matrícula

- Finalize a matrícula na instituição de ensino





Fonte: Agência Educa Mais Brasil