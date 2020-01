Enem: provas do 1º dia também serão revisadas pelo Inep

Depois de o ministro da Educação, Abraham Weintraub, ter dito que o erro na correção do Enem havia sido apenas no segundo dia de prova, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) afirmou que estendeu a revisão das provas para analisar também as notas do primeiro dia (Linguagens, Ciências Humanas e Redação).

Segundo informações do jornal O Globo, o motivo teria sido os questionamentos dos participantes a respeito dos resultados desse dia também. O Governo garantiu que a nova verificação não vai prejudicar as inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu)

Neste domingo (19), o ministro publicou no Twitter um vídeo em que o presidente do Inep, Alexandre Lopes, reafirma que vai concluir a análise até esta segunda-feira (20) para que os alunos possam realizar "com tranquilidade" as inscrições no Sisu, que começam na terça-feira (21).

No sábado (18), o Inep confirmou o problema que pode ter afetado até 30 mil estudantes. Em nota oficial, informou que houve uma "inconsistência na transmissão de dados que a gráfica envia ao Inep para processamento das notas e que era restrita a um grupo de participantes", gerando "contradições na associação entre o participante e a cor de sua prova, o que impacta sua média de proficiência."

*Matéria originalmente publicada no Jornal do Commércio, da Rede Nordeste