Energia solar será implantada em 53 escolas municipais de Lauro de Freitas

Lauro de Freitas se tornará uma cidade mais sustentável, reduzindo cerca de 460 toneladas de gás carbônico na atmosfera, ao longo dos próximos 25 anos. Tudo isso vai começar a ser possível após a instalação de usinas solares em escolas de Lauro de Freitas. O pontapé inicial será dado nesta sexta-feira (19), quando a prefeita Moema Gramacho assina a ordem de serviço para usinas solares nos telhados de 11 escolas municipais, que irão gerar energia para abastecer 53 unidades de ensino. A assinatura será às 14h, na Escola Municipal Jardim Talismã, localizada no bairro de Itinga.

As obras começam a ser realizadas ainda nesta semana, com previsão de entrega em 90 dias. O sistema escolhido foi a “Ferrari” solar, padrão moderno e que possui otimizador de potência. O setor de iluminação pública da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SESP) priorizou o sistema por ter proteção especial, que evita choques elétricos, mesmo quando os cabos são cortados.

O coordenador do setor, Rosalvino Queiroz, explica que a intervenção será criteriosa. “Esse é um sistema israelense, que tem uma tecnologia patenteada chamada Safe DC. Modalidade, fundamental para a proteção de alunos, professores e prestadores de serviço. Um investimento importante para que a gente tenha um futuro mais sustentável e seguro”, disse. Ao todo, serão instaladas cerca de 1.900 placas solares.

Nesta sexta-feira (19), também será emitida a Ordem de Serviço (OS) para a climatização das 53 escolas municipais. A OS será assinada no Colégio Dois de Julho, localizado no bairro da Itinga, às 15h30. Todas as unidades passarão por reforma elétrica geral, para que possam realizar a instalação de aparelhos de ar condicionado.