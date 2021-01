Enfermeira que levava 70 vacinas contra covid-19 tem carro roubado na Paraíba

Uma enfermeira que transportava 70 doses da vacina contra covid-19 teve o carro roubado na manhã deste domingo (31). Segundo informações do G1, o caso aconteceu em Campina Grande, na Paraíba.

A enfermeira transportava doses da vacina de Oxford/Astrazeneca quando foi abordada por dois homens armados. Os suspeitos levaram o carro pouco depois de ela ter deixado o Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, por volta das 8h, quando a imunização dos trabalhadores de saúde da unidade foi finalizada. Ela foi deixada no local pelos assaltantes.

De acordo com a Polícia Militar da Paraíba, as vacinas que estavam no carro eram as que tinham sobrado da imunização. As doses estavam sendo levadas de volta para a sede da Secretaria de Saúde da cidade dentro de um freezer portátil.

No final da manhã deste domingo, o carro roubado foi localizado pelos policiais. O veículo tinha sido abandonado na cidade de Puxinanã, também na Paraíba.

As vacinas ficaram na parte de trás do carro e, como informou a PM, nenhuma dose foi roubada. Os suspeitos levaram o celular, a bolsa e o notebook da enfermeira.

Ao G1, a Secretaria de Saúde de Campina Grande afirmou que a enfermeira é gerente de atenção básica do município e é integrante do Comitê Municipal de Imunização. Devido ao cargo, ela tem a autorização para transportar e manusear as vacinas.

O órgão acrescentou que avaliou o estado das vacinas - elas continuaram na temperatura certa e foram recuperadas. A Polícia Civil paraibana deve investigar o caso.