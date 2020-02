Enfim, pipoca do Harmonia na Barra: 'Estava ouvindo desaforo dos fãs', diz Xanddy

O grito é inspirado nas arquibancadas de futebol: "Eu, sou Harmoniiiiiiiiiia! Com muito orgulhoooooooo, com muito amooooooooor". Não à toa, os seguidores mais apaixonados do Harmonia do Samba são chamados de torcedores e não fãs. Aliás, foi o apelo dessa torcida que fez finalmente a banda se tornar uma das atrações pipoca do Circuito Dodô. No primeiro dia oficial de Carnaval, quinta-feira (20), o Harmonia tocou pela primeira vez sem cordas no Barra/Ondina.

"A torcida tava forte! Tinha gente batendo lá em casa dizendo desaforo: 'não vai ter harmonia na pipoca não, é? Não vai ter Harmonia na pipoca do Barra/Ondina não, é?'. Pronto! Aí a gente teve que dar um jeito se não eu ia terminar apanhando", disse Xanddy, já perto do fim do Circuito. Pode-se dizer que o Harmonia é a fna flor do pagode da Bahia. Depois de 26 anos de carreira e muitos Carnavais, Xanddy e sua trupe sacodem a galera com uma classe sem igual.

Como sempre, ao longo de mais de três horas e meia de desfile, Xanddy manteve a voz tinindo, a banda segurou os arranjos no ponto. A galera não parava de dançar um minuto e às vezes o folião mais desavisado era levado junto. De boa para quem tá acostumado com multidão. Não se viu uma briga. A torcida do Harmonia, aliás, já ultrapassou as fronteiras da Bahia há muito tempo. O fã clube Torcedores do Harmonia de Fortaleza, que acompanha o grupo desde o seu primeiro ano, sacudia uma bandeira o tempo inteiro.

'Torcida Harmonia' de Fortaleza (Foto: Alexandre Lyrio/CORREIO)

"Acompanho o Harmonia há 25 anos. Meus filhos de 18 anos e de 8 anos também são fãs. A gente vai até o fim com eles", disse o cearense André Nascimento, 40 anos. A banda não deixou barato e retribuiu cada esforço e carinho. Tocou desde Churrasco e Piseiro, as músicas de trabalho desse ano, até Vem ]Neném, o primeiro sucesso nacional do Harmonia do Samba. Nessa hora, Ondina inteira quebrou. "Emocionante demais", disse Xanddy. Com participação da cantora Mila,o Harmonia tocou Tudo OK, que Xanddy vê com grande potencial para ser a música do Carnaval. "Eu acho que tem grandes chances".

Enquanto isso, os fãs não sabiam de quebravam, pulavam ou aplaudiam. Em muitos casos, a paixão pelo harmonia é herança de família. O barbeiro Ícaro Gabriel, 21 anos, herdou do avô, já falecido."Desde pequeno. Um amor intenso e imenso. Meu avô amava o Harmonia. Eu tô aqui por causa dele", disse, radiante com a primeira pipoca da banda no Circuito Barra/Ondina. "Tava faltando! O harmonia é essencial! Espero que 2021 tenha de novo".

