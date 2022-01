Engenheiro que matou esposa em Porto Seguro tinha 3 armas e mais de 160 munições

Ele até tinha registro de posse de arma concedido pela Polícia Federal, mas chamou a atenção dos policiais o arsenal encontrado na casa do engenheiro Reges Amauri Krucinski, 43 anos, que matou a esposa em Porto Seguro, sul da Bahia. Foram três armas, sendo uma pistola 380, um revólver 357, uma espingarda 12 e mais de 160 munições de diferentes calibres que foram encontrados na casa do casal.

“Incursões na casa resultaram no encontro da arma que foi utilizada no crime. Esse autor era atirador, com armas registradas. Outras armas foram encontradas e apreendidas”, afirmou o delegado Marcus Vinicius ao G1. Ele também informou que a vítima foi atingida três vezes na cabeça e uma no tórax, na última sexta-feira (31), noite de réveillon.

Ao CORREIO, a assessoria de comunicação da Policia Civil confirmou que três armas e munições foram encontradas e encaminhadas para a perícia. Já sobre a quantidade de perfurações, o órgão disse que só o laudo médico do Departamento de Polícia Técnica (DPT) poderá informar.

Reges Amauri Krucinski foi autuado em flagrante, confessou o crime e está preso preventivamente. Sua esposa, Juliana de Freitas Alves Krucinski, 41 anos, chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu.

Policiais do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Porto Seguro) foram acionados por volta das 18h30 com a denúncia de que tiros foram ouvidos em um condomínio na Rua Sophia Loren. Ao chegar no local, já encontraram Juliana ferida, recebendo atendimento.

"Um feminicídio claro, caracterizado. A Polícia Militar Inicialmente recebeu informes de arma de fogo e ao diligenciar nas imediações encontrou o autor ainda ensanguentado e com marcas evidentes desse crime", disse o delegado Marcus Vinicius, também ao G1.

Por fim, o delegado afirmou que o engenheiro tentou cometer suicídio dentro da delegacia.