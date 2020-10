Engomadeira tem 554 pontos de iluminação modernizados com lâmpadas de LED

O bairro da Engomadeira teve 554 pontos de iluminação modernizados com lâmpadas LED em 101 ruas com o programa Iluminando Nosso Bairro, da Prefeitura de Salvador. A iniciativa contou com um investimento de R$ 638 mil.



A entrega simbólica da nova iluminação foi feita nesta segunda-feira (26), com as presenças do prefeito ACM Neto e do diretor de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Júnior Magalhães. De acordo com o prefeito, o grande diferencial do programa é que a ação é feita no bairro inteiro, e não apenas nas ruas principais.

Prefeito ACM Neto e diretor de Iluminação Pública da Semop participaram da entrega simbólica da nova iluminação (Foto: Max Haack/Secom)



“Outra questão importante é que o programa não foi iniciado nos bairros nobres, mas, sim, naqueles mais pobres, onde normalmente existe maior incidência de problemas ligados à violência. Isso porque a iluminação pública traz, além de qualidade de vida, uma sensação maior de segurança para quem anda pelas ruas à noite”, disse ACM Neto.

Ao todo, 101 ruas tiveram as lâmpadas modernizadas (Foto: Max Haack/Secom)



Meta

Até o fim deste ano, 75 mil postes na cidade terão as antigas lâmpadas de vapor de sódio substituídas por LED, o que representa 80% de todos os bairros de Salvador. Um dos critérios para a implantação do programa é a avaliação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), priorizando localidades mais periféricas e com percentuais mais baixos.



De janeiro a junho deste ano, a Dsip já executou a modernização em 822 logradouros, com a substituição de 8,1 mil pontos. Outros 43 locais passam neste momento pelo processo de substituição das lâmpadas. Em 2019, o programa contemplou 893 logradouros em localidades como Bairro da Paz, Calabar, Liberdade, Pernambués, São Caetano, Valéria e Nova Constituinte.