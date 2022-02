Enoturismo em Pinto Bandeira, o aclamado terroir dos espumantes nacionais

Cenários de tirar o fôlego e vinhos e espumantes inesquecíveis fazem de Pinto Bandeira (RS) um destino obrigatório em visita à Serra Gaúcha. Distante 140 km de Porto Alegre e a 20 km de Bento Gonçalves (RS), a cidade reserva experiências de alta gama para os enoturistas, que podem provar rótulos com indicação geográfica reconhecida.

As principais atrações envolvem os espumantes elaborados pelo método tradicional; e sua produção em áreas específicas da região está prestes a ser protegida pela Denominação de Origem (DO) Altos de Pinto Bandeira. Quando aprovada, será a segunda certificação desta categoria somente na Serra Gaúcha, junto à DO Vale dos Vinhedos; e a primeira denominação exclusiva para espumantes das Américas.

(Foto: Emerson Ribeiro/Divulgação)

Caminhe pela Aurora Pinto Bandeira (Linha 28, 1150 Zona Rural)

A Aurora é uma gigante do vinho no Brasil. São 1,1 mil famílias associadas, 2,8 mil hectares de área cultivada em 11 municípios da Serra Gaúcha e mais de 60 variedades trabalhadas em mais de 220 produtos, divididos em 14 linhas. Especificamente em Pinto Bandeira, são produzidas a Chardonnay, a Pinot Noir e a Riesling Itálico, que geram vinhos tranquilos para uma linha que leva o nome da região, além de espumantes.

Para conhecer um pouco dessa história e fazer uma degustação diferente, aposte no Wine Walk (R$ 250). Em passeio guiado por sommelier, o turista caminha por parreirais e aprende sobre a produção enquanto degusta os vinhos nos vinhedos de cada variedade. Os visitantes também ganham um chapéu, um box de finger foods e o espumante Aurora Pinto Bandeira Extra Brut Branco. Saiba mais em www.wine-locals.com.br.

(Foto: Paula Theotônio)

Almoce no Colheita Butique Sazonal (R. Sete de Setembro, 1471 - Centro Histórico)

É impossível falar do cardápio deste restaurante. O motivo: a casa oferece o Menu Experiência “Não Menu”, que muda a cada mês e acompanha a oferta dos ingredientes sazonais, locais e orgânicos. Muitos deles da horta do próprio Colheita. O que não muda nunca é a ousadia do chef Giordano Tarso: seu Tomate tostado com lula, beurre blanc de água de tomate e missô, azeite de capim limão e nibs de cacau estava impecável.

Ele e esposa e sommelière Ana Taise Relvas, que fez uma excelente seleção de rótulos brasileiros, oferecem sempre seis pratos surpresa: boas vindas, snacks, entrada, primeiro prato, prato principal e sobremesa. A experiência pode ser adquirida mediante reserva (linklist.bio/restaurantecolheita), dura 1h45 e custa R$ 188 por pessoa, com água inclusa e sem suco ou bebidas alcoólicas.

(Foto: Emerson Ribeiro/Divulgação)

Curta a natureza e os espumantes da Família Geisse (Linha Jansen, s/n - Zona Rural)

A Familia Geisse é responsável por alguns dos mais premiados e reconhecidos espumantes das Américas. Fundada pelo chileno Mario Geisse, coleciona condecorações de grandes críticos como Oz Clarke e Jancis Robinson. Entre os diferenciais da Geisse, estão alta tecnologia do campo à vinificação, viticultura sustentável e foco na qualidade dos produtos, aptos ao envelhecimento.

Além disso, a vinícola é belíssima e está envolta por vegetação nativa e cachoeira, que valem a pena conhecer. Faça o Geisse Tasting (R$ 100), que inclui o tour completo com degustação e pode ser realizado de segunda a domingo, inclusive feriados, às 10h30min, 13h e 15h, mediante reserva. Ou, ainda, divirta-se no Open Lounge, onde não é preciso fazer reserva. Na loja da vinícola, invista em safras antigas, como o Cave Geisse Brut 2012. Sensacional! Para mais informações e opções de passeios e degustações premium, acesse o www.wine-locals.com/lugares/vinicola-geisse.

(Foto: Paula Theotônio)

Curta as degustações e gastronomia da Don Giovanni (Linha Amadeu, KM 12 - Interior)

Com vinhedos de manejo biodinâmico onde era o antigo Centro Tecnológico da Dreher, a Don Giovanni é hoje mais que uma vinícola. Trata-se de um complexo enoturístico que também inclui varejo, pousada e restaurante. Garanta uma das degustações de vinhos ícones, seja dos espumantes ou do Cabernet Franc (R$ 1560, mínimo 4 pessoas). Mantido em caves subterrâneas, safras como a de 1990 seguem vivas e com grande qualidade.

Indo aos finais de semana, você pode começar ou terminar seu tour no Nature. Liderado pelo chef Rafael Jacobi, foi construído dentro da propriedade da vinícola Don Giovanni, e privilegia o conceito de estar inserido na natureza. Sua fachada é envidraçada e pode ser aberta, permitindo total integração com o cenário exuberante. Da salada à sobremesa, tudo é muito saboroso! Para mais detalhes e reservas, acesse www.wine-locals.com.br.

(Foto: Paula Theotônio)

Onde se hospedar:

Dall’Onder Grande Hotel (Bento Gonçalves) — Diárias a partir de R$ 200

Transfer Porto Alegre a Pinto Bandeira:

Márcio Dalla Valle - (54) 98111-2019

R$ 250 carro e R$ 500 a van para 8 pessoas

Passeios entre vinícolas:

Agência: Dall’Onder Tur - https://www.dallondertur.com.br/passeios

Transfer: A partir de R$ 500 a diária com 8 horas

*A jornalista Paula Theotonio participou da Press Vindima 2022 a convite da Agência ConceitoCom Brasil.