Enoturismo na Serra Gaúcha: três dias em Bento Gonçalves

Em meados de janeiro até 20 de março, há uma eletricidade no ar da Serra Gaúcha. É tempo de vindima e toda a comunidade envolvida na produção dos vinhos se engaja em estudos sobre clima, avaliações constantes sobre o estado de maturação das uvas, recebimento e processamento dos cachos e muitas outras decisões.

E neste ano a fase de colheita gerou ainda mais movimentação; haja vista que a maior seca dos últimos 70 anos prejudicou a produção de uvas de mesa, mas vem resultando em excelente maturação das uvas finas. “A estiagem diminuiu a quantidade, mas trouxe qualidade”, revelou André Gasperin, diretor da Associação Brasileira de Enologia e enólogo da Don Affonso.

“Ainda é cedo para dizer se a safra será excepcional, como 2018 e 2020 — esta considerada a ‘safra das safras’. Mas a climatologia seca de todo o período indica que teremos bons resultados”, adiciona Adriano Miolo, superintendente do Miolo Wine Group.

Se por um lado há tensão entre os enólogos, vinhateiros, sommeliers e agrônomos da região; há possibilidade de experiências inesquecíveis para os turistas. O ponto de partida é Bento Gonçalves (RS), localizada a 115 km de Porto Alegre (RS) e reconhecida como a Capital Brasileira da Uva e do Vinho.

Ao contrário de Gramado e Canela, que são charmosos destinos de frio, Bento também brilha no verão. Dias mais longos permitem levar uma mala mais leve e esticar a programação até 19h30, quando finalmente anoitece. Confira, a seguir, um roteiro de três dias pela cidade.

DIA 01 — VALE DOS VINHEDOS

(Foto: Divulgação)

Comece pela Lídio Carraro (RS-444, KM 21)

Desde sua fundação, em 2001, a Lídio Carraro trabalha com vinhedos próprios, faz colheita manual, aplica vinificação por parcelas e faz tudo sem madeira, filtração, adição de açúcar ou qualquer outra correção enológica. Um conceito que chama de “purista” e que gera brancos, rosés e tintos de grande intensidade e equilíbrio, que podem envelhecer por anos. É o caso do Quorum 2013 e do Singular Teroldego 2012, dois must-have. Em um novo e belíssimo espaço integrado à vegetação nativa, enoturistas devem optar pela degustação Elevado (R$ 120), que permite saborear 6 rótulos das linhas Premium e 3 das linhas Top Premium. Para mais detalhes, visite www.lidiocarraro.com/br.

Almoce no Galeto Di Paolo (Rodovia BR-470 / Km 217, ao lado da Pipa Pórtico)

Para curtir a típica culinária da Serra, aposte no Galeto Di Paolo — que tem empório e restaurante. A pedida é a Sequência Di Paolo, com uma afetiva sopa de capeletti, pão caseiro, galeto al primo canto, massas e molhos diversos, polenta frita e na chapa (brustolada), queijo à dorê, salada de batata com maionese, radicci com bacon, salada de folhas e sobremesas da casa. O serviço é farto e a comida é saborosa. Essa opção custa R$ 95 por pessoa. Mais detalhes em dipaolo.com.br/restaurantes.

(Foto: Divulgação)

Beba espumantes na Miolo (RS-444, KM 21)

A Miolo é a maior exportadora de vinhos do Brasil. Sua produção total nas 4 vinícolas do grupo soma 10 milhões de litros por ano; e sua área cultivada de vinhedos próprios tem aproximadamente 1.000 ha. Não deixe de fazer o tour DOVV Espumantes, com rótulos da Denominação de Origem Vale dos Vinhedos. Nele você degusta os borbulhantes da marca do alto da torre da vinícola, com vista 360º para o Vale dos Vinhedos. A visita começa entre as videiras, passando pelas caves até chegar à torre, que comporta grupos de até 10 pessoas. A experiência custa R$ 90, com voucher de R$ 20, além de uma taça de cristal exclusiva. Agende esse e outros passeios em www.wine-locals.com/lugares/vinicola-miolo.

Colha uvas e jante na Larentis (Via Trento, Vale dos Vinhedos)

Um tour mais exclusivo e concorrido é a Colheita Noturna (R$ 820/pessoa) da Larentis. Inclui recepção com vinhos brancos e rosés, tour exclusivo pelos vinhedos e visita à cave, degustação orientada, colheita noturna no vinhedo Arcangelo e um farto e saboroso jantar harmonizado com parrilla em meio aos vinhedos. O menu pode ser visto no site larentis.com.br/pacotes/colheita-noturna, onde também pode ser feito o agendamento. O clima é divertido e tudo é muito bem executado. Agora há vagas somente para 5 de março.

(Foto: Emerson Ribeiro/Divulgação)

DIA 02 — ROTA CANTINAS HISTÓRICAS

Abra sua mente com a Dal Pizzol (ERS 431, Km 5,3 - Distrito de Faria Lemos)

A Dal Pizzol é quase um parque de diversões para enófilos. O Ecomuseu tem um acervo com acessórios históricos, fotos, documentos e uma coleção com mais de 235 garrafas nacionais e estrangeiras. O Vinhedo do Mundo, por sua vez, abriga cerca de 400 variedades de uvas de 35 países, sendo considerado uma das três maiores coleções de uvas privadas do planeta. Todos os anos é feita a Colheita Simbólica dele, que gera um field blend super interessante. Novas vagas, infelizmente, só em 2023. Não deixe de fazer a Degustação Experiências (R$ 60), com 5 vinhos à escolha do visitante; ou a Degustação às Cegas, que inclui um rótulo premium. Mais detalhes em wine-locals.com/lugares/vinicola-dal-pizzol.

(Foto: Emerson Ribeiro/Divulgação)

Faça pisa de uvas na Cristofoli (ERS 431 km 06, s/n - Distrito de Faria Lemos)

O tour mais badalado é o Entardecer De Vindima (R$ 360). Ele começa às 17h30, com welcome drink de espumante, apresentação da história da família e visita à área de vinificação. Em um trator aberto, o turista sobe um morro até o vinhedo de Sangiovese e Chardonnay, com lista vista da região ao anoitecer; sendo recebido por música italiana e espumantes. Acontece uma pisa festiva, com direito a marcar a experiência em um tecido com os pés; e em seguida é servido um “brunch” noturno, elaborado pela própria família e regado aos vinhos e espumantes da casa. Não deixe de provar o Rosé de Sangiovese, o Tannat de maceração carbônica e o Moscato de Alexandria, todos secos. Mais detalhes em: vinhoscristofoli.com.br/experiencia/entardecer-de-vindima.

(Foto: Emerson Ribeiro/Divulgação)

DIA 03 — ROTA VALE DO RIO DAS ANTAS

Surpreenda-se na Salton (R. Mario Salton, 300 - Distrito de Tuiuty)

Impossível não ficar boquiaberto, do início ao fim, na suntuosa Salton. A vinícola é a mais antiga em funcionamento no país e também líder nacional do mercado de espumantes. O Tour Gerações (R$ 165) oferece uma volta completa pelas instalações, que misturam arte, tradição e tecnologia. Destaque para as passarelas áreas das salas de vinificação, caves e os labirintos subterrâneos, que levam à sala secreta onde ocorre a degustação para pequenos grupos. Degustamos bons vinhos, como o espumante Brut Rosé, o frutado Salton Septimum e o interessante fortificado Salton Intenso, com 3 anos de soleira. Agende tudo pelo www.wine-locals.com/passeios/tour-geracoes-na-vinicola-salton.

Almoce no Addolorata Culinária Italiana (Distrito de Tuiuty)

Mais um restaurante de comida ítalo-brasileira e afetiva para esquecer a dieta. O Addolorata é uma instalação familiar, aconchegante, rústica e com linda vista, que serve um menu degustação nada modesto. Com apresentação do caloroso Nei Tommasi, você prova, nesta ordem: mesa de licores e mini tábua de frios, sopa de capeletti, pien (recheio do capeletti), radicci com bacon, espaguete à carbonara, carne de panela, polenta recheada, visgon da nona, costelinha suína, nhoque addolorata e mesa de sobremesas e café. Ufa! Custa R$ 90 por pessoa e pode ser agendada pelo www.instagram.com/addolorataculinaria/.

(Foto: Divulgação)

Finalize o dia no vinhedo da Cainelli (Br 470 Km 202,6)

Um roteiro culturalmente rico precisa passar pela Cainelli, que possui uma casa (museu) típica dos imigrantes italianos do final do século 19 e início do século 20. No tour Piquenique no Vinhedo (R$ 250), a recepção é feita pela família, que explica sem romantismos como foi a chegada de seus antepassados ao Brasil enquanto realiza degustação guiada de alguns rótulos. Em seguida há um delicioso piquenique sob os vinhedos de uva Bordô; e retorno num veículo chamado de Wine Tuc. Há ainda o projeto Vinhateiros, que permite aos enófilos acompanhar a elaboração de um vinho como desejarem, passando pelo cultivo, vinificação, amadurecimento, guarda e envase. Saiba mais em vinicolacainelli.com.br.

Onde se hospedar:

Dall’Onder Grande Hotel — Diárias a partir de R$ 200

Transfer Porto Alegre a Bento Gonçalves:

Márcio Dalla Valle - (54) 98111-2019

R$ 250 carro e R$ 500 a van para 8 pessoas

Passeios entre vinícolas:

Agência: Dall’Onder Tur - www.dallondertur.com.br/passeios

Transfer: A partir de R$ 500 a diária com 8 horas

O que levar na mala:

Os essenciais: Tênis ou slip-on confortável, bermudas, camisas e vestidos leves; óculos de sol e um chapéu ou boné, além de filtro solar e repelente.

Quando ir para Bento Gonçalves?

O ano todo! O verão é vibrante e permite acompanhar a colheita das uvas. Outono é baixa temporada, mas revela paisagens exuberantes. O inverno é charmoso, ideal para saborear bons tintos e a primavera é cheia de vida.

*A jornalista Paula Theotonio participou da Press Vindima 2021 a convite da Agência ConceitoCom Brasil.