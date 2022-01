Ensaio da Timbalada é cancelado após novo decreto de redução de público

A Salvador Produções e a Candyall Entertainment, empresas que gerenciam a carreira da banda Timbalada, informaram o cancelamento do show que aconteceria neste domingo, dia 23 de janeiro, no Wet, após o anúncio do novo decreto divulgado pelo governador Rui Costa, na manhã desta quinta-feira (20). Com a decisão, haverá redução de público - de 3 mil para 1.500 pessoas. A capacidade de ocupação dos espaços segue em 50% em cima do novo número de pagantes. A decisão entrará em vigor a partir desta sexta (21).

As empresas ainda comunicaram que as compras online efetuadas através do site boratickets.com.br serão canceladas automaticamente num prazo de até 72h. Ressaltando que não é necessário solicitar via e-mail. "O prazo para cancelamento não contempla o crédito na fatura do cartão utilizado, pois isso depende exclusivamente do banco emissor, sem qualquer gerência da Salvador Produções ou da Bora Tickets, podendo levar até 60 dias a depender da data de fechamento da fatura", diz em nota.

Pedidos pagos via pix levam até 15 dias para terem o valor restituído à conta corrente pagadora, não é necessário enviar chave pix para reembolso. O estorno ocorrerá de forma total e inclui taxas e juros porventura pagos. Para consultar se o seu pedido foi cancelado, acesse sua área de clientes na sessão "meus ingressos".

Para ingressos adquiridos nos pontos de vendas dos Shoppings, os reembolsos começarão na segunda feira (24) e se encerram 15 de fevereiro. Basta ir ao local com o(s) ingresso(s) para obter o reembolso.