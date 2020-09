Entenda a busca pela vacina da covid-19 na Bahia: são 4 projetos

Testes da Sputnik V podem chegar em outubro (Foto: RFPI / Divulgação)

Nenhum outro estado no Brasil tem tantos projetos de vacina para a covid-19 em teste como a Bahia. Mas é como dizem os médicos: é preciso ter cuidado com a pressa. Prova disso é a suspensão do projeto de Oxford, que é o mais avançado do mundo.

Mais de mil baianos já receberam doses dessa vacina. Outros 500 receberam a dose da vacina da Pfizer, outra muito promissora. Além disso, virão por aí dois tipos de vacina chinesa e a vacina russa, que segundo os criadores já pode ficar pronta em novembro.

Nesse podcast, fazemos um resumo de como andam esses quatro projetos em curso na Bahia. Se alguma delas for aprovada, o que acontecerá? O estado vai ter preferência para adquiri-la? E quando isso vai acontecer?

Ouvimos o governador Rui Costa e o secretário de saúde do estado, Fábio Vilas Boas; a médica infectologista do CardioPulmonar, Clarissa Cerqueira Ramos e voluntários que aceitaram participar dos testes das vacinas.

