Entenda a origem das expressões 'terminar em pizza' e 'fazer uma vaquinha'

Nós usamos diversas expressões no cotidiano sem saber como realmente surgiram. Juntar uma galera para “fazer uma vaquinha”. Discutir com os amigos e “terminar em pizza”. Essas expressões são tão utilizadas que, às vezes, temos até problemas para explicar seu significado “ao pé da letra”. O que poucos sabem é que essas duas locuções têm suas origens relacionadas ao futebol. Confira a história de cada uma:

“Fazer uma vaquinha”

Você já fez uma “vaquinha” para algo ou alguém? A expressão é utilizada quando uma pessoa arrecada dinheiro para um determinado objetivo. O termo surgiu na década de 1920 e era associado ao futebol. Naquela época, a maioria dos jogadores não eram assalariados e a torcida se reunia para angariar uma quantia em dinheiro, como forma de premiar os atletas ao fim de cada jogo.

Segundo o Aventura na História, do portal Uol, o valor ganho pelos craques era equivalente ao resultado da partida e a quantia arrecadada era classificada de acordo com os números do jogo do bicho. Se o valor acumulado fosse cinco mil réis, os torcedores chamavam de “um cachorro”, já dez mil réis era “um coelho”. No jogo do bicho, o cachorro e o coelho eram representados pelos números cinco e dez, respectivamente. Quando conseguiam juntar o valor máximo, que era 25 mil réis, chamavam de “uma vaca”.

A expressão se popularizou e é utilizada até hoje quando queremos arrecadar certo valor. A forma de “fazer uma vaquinha” mudou com as novas tecnologias. Existe um site chamado “Vakinha” que é possível receber doações de amigos e desconhecidos para alguma finalidade, só é preciso explicar seu objetivo e determinar o valor necessário.

“Terminar em pizza”

A expressão também teve origem por causa do futebol. “Terminar em pizza” significa que uma situação que não teve conclusão ou solução. Segundo o portal Superinteressante, por volta da década de 1960, a equipe da direção do Palmeiras estava reunida para resolver questões do clube. Após 14 horas de discussão, a equipe decidiu ir para uma pizzaria. O final da reunião rendeu a seguinte manchete no Gazeta Esportiva: “Crise do Palmeiras termina em pizza”.