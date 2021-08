Entenda a treta entre Gabriel Medina, Letícia Bufoni e Yasmin Brunet

As olimpíadas colocou o holofote em atletas não tão conhecidos do grande público. Essa exposição fez vir à superfície diversas tretas de fofocas antes exclusiva do submundo dos nichos. A última delas foi estrelada pela skatista Letícia Bufoni, o surfista Gabriel Medina e sua esposa, Yasmin Brunet.

Os dois últimos, inclusive, criaram um dos primeiros bafafás olímpicos após moverem mundos e fundos para tentar viver o amor deles em solo japonês. As asas dos pombinhos foram cortadas pelo Comitê Olímpico, que só permite a ida de pessoas envolvidas na comissão técnica dos atletas, o que não inclui esposas.

Em meio a toda essa polêmica, ainda no mês passado, Letícia começou a dar o ar da graça sugerindo que a amizade dela com o surfista tivesse alguns "benefícios", o que, claro, desagradou o casal mais comentado das Olimpíadas.

Após esse episódio, no entanto, a treta ficou em banho maria até eclodir novamente neste fim de semana por causa de um emoji.

A skatista compartilhou, no Twitter, uma foto do surfista Bruno Fratus beijando a esposa após conquistar a medalha - ela também é treinadora do atleta e, por isso, pôde acompanhá-lo até o outro lado do mundo.

Acontece que a foto tinha uma legenda alfinetando o casal Yasmedina. "Imagina Yasmin e Medina vendo isso", dizia o tweet que provocou gargalhadas em Letícia.

Imediatamente os internautas lembraram dos boatos, alimentados por Letícia, de que a amizade entre ela e Medina seria colorida. Na velocidade da internet, o nome dos três foi parar entre os assuntos mais comentados na rede social do passarinho.

Ao se ver protagonizando o babado, Letícia partiu para a defensiva e, em uma série de tweets, ela se defendeu das acusações. Primeiro, ela publicou “Oxiii, pode nem rir mais?”, com mais uma gargalhada. Logo depois, ela explicou a gargalhada com a foto, dizendo que apenas achou engraçado o meme. Mas os internautas não compraram a defesa da skatista.

Em sua última publicação sobre o assunto, ela, que mora em Los Angeles, se entregou usando estrangeirismos. "The zoeira never ends", disse a poliglota. "Desculpa, mas sou zoeira mesmo", zoou.

The Zoeira never ends… Sorry mas eu sou zoeira mexmooooo ???????????? — Leticia Bufoni (@LeticiaBufoni) August 1, 2021

E é claro que o casal Medina não deixou de se manifestar. Tanto Gabriel, quanto Yasmin, publicaram uma foto de biscoito, acusando Letícia de querer chamar atenção nas redes. A modelo, inclusive, ironizou o último post da skatista, copiando o recurso de linguagem. "Falta de respeito never ends".

Tatuagem apagada

Ao que parece a rixa entre Letícia e Gabriel não começou agora. Antes 'muito' amigos, a relação se desgastou após o surfista navegar nos encantos da modelo filha de Luíza Brunet.

Tanto que uma tatuagem que Medina tinha em homenagem a amiga, com as iniciais "LB", foi coberta.

A tatuagem, inclusive, foi feita por pura e espontânea pressão da skatista, que, segundo o colunista Leo Dias, anunciou que homenagearia o galã e perguntou na frente de outros amigos se ele não retribuiria a homenagem. Acoado, Gabriel topou na época.

O desenho só foi apagado após ele conhecer Yasmin.