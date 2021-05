Entenda como a tensão com a pandemia pode gerar até perda de dentes; veja

Os efeitos da pandemia do coronavírus são infinitos. De acordo com um levantamento da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 30% da população mundial tem bruxismo. No Brasil, o problema é ainda mais grave. Dados oficiais indicam que este chega a atingir aproximadamente 40% da população brasileira. Como explica a dentista especialista em ortodontia, vice-presidente da Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial - Seção Bahia (Abor-BA) e professora, Candice Belchior, o bruxismo é uma condição psicossomática. Ou seja, estresse, ansiedade e depressão são alguns dos principais fatores que podem causar a doença.

Durante o programa Saúde e Bem-Estar, do CORREIO, comandado pelo jornalista Jorge Gauthier, desta terça-feira (18), Candice conversou sobre os efeitos do desgaste psicológico na saúde oral. A dentista inicia a conversa esclarecendo que o bruxismo é uma doença que pode acometer qualquer pessoa em qualquer idade. “E tem sido cada vez mais comum em crianças”, acrescenta. A especialista em ortodontia observa que as condições adversas da pandemia tem afetado os jovens de forma tão intensa como os adultos.

Por ser uma condição psicossomática, Candice é categórica ao assegurar a importância de uma intervenção interdisciplinar. “O tratamento tem que ser global, multidisciplinar”, declara. E ela ainda acrescenta: “Precisamos fazer com que ele [o paciente] se sinta bem acolhido durante o tratamento”. Ao descrever esse processo, ela explica que o envolvimento especializado depende de cada caso. “O trabalho pode envolver um dentista, médico, psicólogo, fisioterapeuta, entre outros profissionais. Tudo vai depender da severidade da condição”, conclui.

“Em casos extremos, pode realmente acontecer do paciente perder um dente”, responde a dentista. Candice também conta casos de pacientes que usam aparelho e retornam ao consultório com suas contenções quebradas por conta do bruxismo. Sobre os sinais dessa condição, ela enumerou desgastes e fraturas dentárias, sensibilidade, dor facial e de cabeça e falta de qualidade do sono como os principais sintomas. Mas a especialista em ortodontia alerta: “É preciso procurar um dentista para avaliar o seu caso”.

Candice dá algumas dicas simples e cotidianas para evitar que a condição chegue a um extremo. “Buscar qualidade de vida”, enfatiza. De acordo com a dentista, este é o segredo para guiar esse autocuidado. Atividades físicas, boa alimentação e profilaxia do sono - que é a preparação para dormir bem. Esses são os três pilares básicos para esse cuidado pessoal. Além, é claro, da atenção à saúde mental para cuidar do estresse, ansiedade e da depressão.

O Saúde & Bem-Estar é uma realização do Correio com o apoio do Sabin Medicina Diagnóstica.





*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier