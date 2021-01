Entenda por que a CoronaVac tem eficácia de 78% no Brasil e de 91% na Turquia

A vacina CoronaVac teve 78% de eficácia nos testes clínicos feitos no Brasil, segundo anunciou nesta quinta-feira (7) o Instituto Butantan, que já pediu autorização à Anvisa para uso emergencial do imunizante contra a covid-19 no país. Em outros países que testaram a mesma vacina, contudo, esse número varia. Na Turquia, a eficácia chegou a 91,25%, ficando acima do que foi registrado por aqui.

Segundo Helio Bacha, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), as diferenças são normais por conta da demografia e geografia dos países. Por conta disso, é extremamente importante fazer os estudos "multicêntricos", em vários países do mundo, como tem acontecido com vários imunizantes nesta pandemia.

"Se houvesse uma expectativa de ter resultados iguais em diferentes países, não faríamos estudos multicêntricos. Fazemos porque temos respostas desiguais dependendo de geografia, condições climáticas, culturais e raciais", explicou Helio em entrevista ao jornal Zero Hora.

Outra questão levantada é que no Brasil o estudo já está em fase final. O estudo turco, que divulgou os dados na última semana de dezembro, ainda estava no meio do caminho, segundo a biomédica Mellanie Fontes-Dutra, da Rede Análise Covid-19. "Na Turquia, foram dados de 1.322 voluntários e 29 eventos (infecções dentre participantes), sendo 26 em placebo. Daí tiraram os 91,25% de eficácia. Mas é uma população pequena. Existe intenção de expandir para 13 mil participantes, então ao que tudo indica essa é uma analise preliminar. Além disso, foram analisadas pessoas de 18 a 59 anos. Aqui no Brasil, incluímos idosos", considera ela, também falando ao Zero Hora.

Até 24 de dezembro, quando saíram os dados, o Instituto de Saúde da Turquia havia aplicado a CoronaVac em 1,3 mil participantes, pretendendo chegar a 13 mil. Já no Brasil o estudo teve justamente os 13 mil voluntários, o que permite a análise da Anvisa. Os dados são do Clinical Trials, site do governo americano em que as farmacêuticas registram seus avanços.

Uma taxa de eficácia acima de 50% já é considerada excelente pelos especialistas. A vacina da gripe tem eficácia de 60%, para efeito de comparação. A CoronaVac no Brasil teve eficácia de 78%, mas apresentou até 100% de eficácia em pacientes que foram imunizados e que pudessem desenvolver casos graves e moderados da doença.