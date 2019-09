Entenda por que Caio Castro causou briga entre participantes da Fazenda

Desde que entraram em A Fazenda 11, Tati Dias e Bifão têm protagonizado uma série de desentendimentos. Grandes amigas durante as gravações da quarta temporada do "De Férias Com Ex", elas chegaram no reality rural como inimigas. Com isso, muito se especulou sobre o que teria ocasionado a briga que culminou no fim da amizade das duas. Matando a ansiedade do público, as duas não demoraram muito para revelar qual teria sido o real motivo: o ator Caio Castro.

Mas o que o global teria a ver com as peoas? Amigo de Bifão, o ator teria se envolvido com Tati logo após as duas deixarem o reality show da MTV e a cozinheira não teria gostado nem um pouco do affair. Como afirmou diversas vezes para os colegas de confinamento e até mesmo para a própria Tati durante briga no último sábado, 21, Bifão se sentiu traída pela ex-amiga justamente pelo fato de já ter ficado com Caio e ser amiga próxima do mesmo.

Na discussão protagonizada por elas na festa de sábado, que se iniciou porque Tati teria entregado aos outros peões que eles seriam punidos porque Bifão urinou na grama, a cozinheira questionou a amiga sobre o relacionamento com o global. "Peguei sim. Ele é seu namorado? Ele 'caga' pra você, garota", respondeu Tati. "Eu moro na casa dele. Ele 'caga' tanto que eu moro na casa dele", respondeu a Bifão.

Pouco tempo depois da confusão, Tati e Bifão foram desabafar para seus respectivos colegas. Em conversa com Diego Grossi, a cozinheira afirmou que a colega teria feito uma "suruba" com o global. "Ela me traiu", disse.

Já para Drika Marinho e Hariany, Tati falou que não se importava com o fato de Bifão ter ficado chateada com ela. "Ela perguntou se eu fiquei com o Caio Castro e eu falei que fiquei. E ela disse: 'Mas eu moro com ele'. Beleza, mas sou eu que ele come toda segunda-feira", disse a peoa.

Na quinta-feira, 19, Bifão chegou a chorar para Phellipe Haagensen ao falar da relação com a ex-amiga. Na ocasião, a cozinheira afirmou que Tati teria sido "falsa" com ela fora do reality. As informações são do O Povo.