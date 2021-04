Entidade em Feira de Santana lança campanha para doações pela dedução do IR

O Dispensário Santana, entidade católica que promove obras assistenciais para pessoas em situação de vulnerabilidade em Feira de Santana, lançou a campanha Construa Solidadariedade para doações através da dedução do Imposto de Renda.

Segundo a entidade, dirigida pela Congregação do Santíssimo Sacramento, o valor doado será recebido através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal do Idoso. É possível fazer a dedução de 1% para empresas e até 6% para pessoa física, sem acréscimo aos contribuintes.

"Você com certeza continuará abrindo o coração e nos estendendo a mão para nos ajudar a realizar nossa missão de evangelizar, educar, promover e assistir", diz a Irmã Rosa Aparecida, integrante das Irmãs Sacramentinas.

A campanha acontece até o fim do período da declaração do IR, no dia 30 de abril.

Para maiores informações, é possível entrar em contato com o dispensário através do número (75) 3223-1479 ou do email

dispensario@uol.com.br.