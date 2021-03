Entre Elas: mulheres dividem histórias de luta e conquista em live neste segunda (29)

O Parque Social fechará o mês da mulher com chave de ouro. Na próxima segunda-feira (29), um evento especial e dedicado exclusivamente às mulheres será realizado de forma totalmente virtual.

O evento acontece em parceria com a IN PACTO e terá um espaço chamado Entre Elas, dedicado ao público feminino que deseja participar. A transmissão ocorrerá pela plataforma Google Meet e requer uma inscrição. As vagas são limitadas e, para marcar presença, basta acessar o link http://bit.ly/inscrição_entreelas e preencher um formulário.

Uma das presenças confirmadas é a da palestrante Tamila dos Santos, fundadora da startup @afroimpacto. No encontro, será debatido histórias de mulheres, suas lutas e conquistas, além dos desafios e aprendizados daquelas que decidem empreender.

O Entre Elas funcionará como um espaço intimista para compartilhar essas experiências.