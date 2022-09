Entregador de comida é furtado por cachorro na 'surdina' e vídeo viraliza; assista

Imagina você estar trabalhando normalmente, entregando encomendas, quando a comida simplesmente some do nada? Foi o que aconteceu com um motoboy no último domingo (11), na cidade de Mocajuba, região do Baixo Tocantins, no Pará. O vídeo, gravado por câmeras de segurança, viralizou nas redes sociais.

O entregador chega ao local para fazer a entrega da comida. No momento em que desce e chama o cliente, o cachorro vira- lata e se aproxima ao perceber que uma das marmitas escorregou no chão. De fininho, o animal abocanha a sacola e leva, tranquilamente, para o outro lado da rua sem que o motoqueiro veja.

O rapaz, ao retornar para moto, fica sem entender o que tinha acontecido, já que ele pegou a sacola segundos antes de chamar o cliente. O dono do restaurante que fornece os alimentos, Tharles Costa, explicou ao G1 que não compreendeu o que, de fato, tinha acontecido.

"O cliente não acreditou que a comida havia sumido. O entregador chegou aqui desnorteado, sem saber o que fazer. Afinal, ele não viu o cachorro. Decidimos ir até o local e pedir o vídeo das câmeras de segurança, foi quando vimos tudo o que aconteceu. A história viralizou e já fui contatado por gente de vários estados", detalhou.

Veja a cena: