Entregador morre após colidir moto em cavalo em Feira de Santana

O entregador Rodrigo Souza Reis, de 20 anos, morreu, na noite deste domingo (15), após colidir a moto que pilotava em um cavalo em Feira de Santana.

Segundo informações do Acorda Cidade, o animal estava no meio da pista na Avenida Ayrton Senna, no bairro Mangabeira. O jovem morreu no local.

O corpo do entregador foi encaminhado para necropsia no Departamento de Polícia Técnica (DPT). A vítima morava no Loteamento Modelo, no bairro Mangabeira.

Pela manhã desta segunda-feira (16), a prefeitura de Feira de Santana realizou a remoção do cavalo do local.