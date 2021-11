Entrou água no fim de semana: frente fria chega a Salvador na quinta (4)

Pra quem tinha planos de um final de semana de sol, é bom reformular a programação. O banho de mar ou o rolê pelo Centro Histórico vai ter que ser adiado. É que, a previsão é de chuva pelos próximos dias. Uma frente fria vinda da região Sudeste manterá o tempo instável entre quinta-feira (4) e domingo (7), segundo o informativo meteorológico do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (Cemadec).

Para amanhã (3) a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas.

Já entre quinta-feira a domingo, a tendência é de que o tempo se mantenha nublado com chuvas acompanhadas por trovoadas, com risco para alagamentos e deslizamentos de terra.

Já a temperatura deve oscilar entre 22º e 27º. Já os ventos podem atingir uma velocidade de até 18km/h. Ainda de acordo com o boletim, a probabilidade de chuva nessa quarta-feira é de 40%, subindo para 90% na quinta, sexta e sábado e caindo para 80% no domingo.