Envolvido em chacina com sete mortos da mesma família é preso em Porto Seguro 

Um homem envolvido em uma chacina, que teve como vítimas sete pessoas da mesma família, no município de Viana, no Espírito Santo, no ano de 1997, teve o mandado de prisão cumprido por equipes da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) e da 1ª Delegacia Territorial (DT), de Porto Seguro, na Orla Norte daa cidade, na noite da última segunda-feira (6). Acusado de também fazer parte de uma associação criminosa com mais de 20 integrantes, responsável por roubo de gado, grilagem de terras e pistolagem, ele era procurado pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.

O homem também foi autuado por falsidade ideológica, após ser flagrado portando documento com nome falso. O coordenador da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis), delegado Moisés Damasceno, informou que o criminoso estava sendo monitorado. “Após o contato com a polícia capixaba, foi feito o acompanhamento por equipes da Deltur. Ele transitava em seu veículo quando foi interceptado”, afirmou. O criminoso segue preso, à disposição do Poder Judiciário.