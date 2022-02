Enxergamos o mundo com 15 segundos de atraso, revela pesquisa

Os nossos cérebros estão constantemente carregando os estímulos visuais que recebemos, no entanto, não enxergamos as imagens em tempo real. O que vemos são versões anteriores e isso ocorre porque o carregamento do nosso cérebro acontece a cada 15 segundos. Os dados resultam de uma pesquisa da Universidade da Califórnia em Berkeley, nos Estados Unidos, publicada em janeiro deste ano.

“Se os nossos cérebros estivessem sempre se atualizando em tempo real, o mundo seria um lugar de nervosismo com constantes flutuações de sombra, luz e movimento. Sentiríamos como se estivéssemos sempre com alucinações”, explicou o co-autor do estudo, David Whitney.

A pesquisa analisa o mecanismo conhecido como “campo da continuidade”, uma função de percepção em que o cérebro une tudo o que vemos em uma base de informações constante, garantindo uma sensação de estabilidade visual.

O estudo aprofundou estudos sobre a cegueira de mudança, recurso cerebral utilizado para que não notemos mudanças sutis que ocorrem ao longo do tempo. Os cientistas recrutaram cerca de 100 participantes através de uma plataforma virtual para a pesquisa.

Os indivíduos viram de perto projeções grandes de rostos que se multiplicavam em vídeos de 30 segundos. A quantidade de rostos mostrados variava de acordo com a idade ou gênero e as imagens não incluíam cabelo ou barbas. Apenas olhos, sobrancelhas, nariz, boca, queixo e bochechas.

O professor de neurociência da UC Berkeley explica que o nosso cérebro é como uma máquina do tempo. Já o autor principal do estudo, Mauro Manassi, comenta que “é como se tivéssemos um aplicativo que regula a nossa percepção visual a cada 15 segundos em uma única impressão para que possamos lidar com a vida cotidiana”.