Enxurrada Casa Preta abre temporada com solo En(cruz)ilhada, DJ DMT e Los Perifas 

A terceira edição do Enxurrada Casa Preta, que traz uma programação cultura focada na brasilidade e representatividade, começa nos próximos dias 30 de janeiro com espetáculo En(cruz)ilhada, com atuação de Leno Sacramento, e tem no dia 31, show de Los Perifas e DJ DMT. A Enxurrada terá transmissão pelos canais de Youtube e Facebook da Casa Preta Espaço de Cultura. O festival terá programação até abril.

O projeto abre através da música e do teatro possíveis trajetos coletivos e de acesso à produções culturais baseadas em diversidade racial, de gênero e religiosa durante quatro meses. Adequada aos protocolos sanitários devido ao novo coronavírus, o evento vai ocupar a Casa Preta Espaço de Cultura.

Integrante do Bando de Teatro Olodum, o ator Leno Sacramento apresenta dia 30 de Janeiro, às 20h, o monólogo En(cruz)ilhada. Neste espetáculo, a vítima não está sozinha e o público é conduzido junto ao ator à várias reflexões sobre vida e morte. Na trama, Leno discute o racismo e as várias mortes simbólicas que envolvem o negro na sociedade. A morte social, cultural, financeira, estética e psicológica. A peça é dirigida por Roquildes Junior e ocupou diversas programações com o ator que estrelou essa e outras obras do cinema e teatro brasileiro como Cabaré da Rrrrraça, Áfricas e Ó Paí, ó.

No dia 31 de janeiro, dois shows prometem resgatar da tradição e ancestralidade afro e ameríndia na música e energia do Brasil, através de DJ DMT e Los Perifas, que se apresentam e trazem suas raízes a partir da cultura hiphop, bailes de discotecagem, percussão baiana, ritmos afrobrasileiros e afrocubanos. Assumindo as picapes tecnológicas musicais do Enxurrada Casa Preta III, DJ DMT inicia a noite 20h e traz como convidada a Suja de Fato, cantora, MC, compositora, poeta e conhecida na cena soteropolitana por seus versos, flow’s marcantes e por ser idealizadora e mestre de cerimônias da Batalha das Bruxas.



O grupo Los Perifas se apresenta às 21h, na mesma noite, e é formado por Ridson Reis (ator e músico do Bando de Teatro Olodum), Roquildes Júnior e Gabriel Carneiro. O show começa às 21h e promete um repertório formado pela releitura de canções de artistas como Carlinhos Brown, Martinho da Vila, Lenine, Tribalistas, entre outros.

Serviço

30 de janeiro - 20h - Encruzilhada/Leno Sacramento

31 de Janeiro - 20h - DJ DMT e Los Perifas

Onde: Youtube.com/CasaPretaEspaçodeCultura