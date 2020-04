Enzo Celulari arrecada mais de 150 ton de alimentos em campanha solidária

Enzo Celulari

(Foto: @antonioevaristto)

Jovem empresário, Enzo Celulari, 23 anos, filho de Claudia Raia e Edson Celulari, dedica boa parte de seu tempo a ações sociais. Ele é o criador do Instituto Dadivar, que mobiliza celebridades para causas sociais. E em meio aos efeitos causados pela pandemia do novo coronavírus, ele não poderia ficar de fora.

Enzo organizou, junto a vários artistas e instituições, o evento “Ao Vivo Pela Vida”, que contou com “lives” de Anitta, Mariana Ximenes, Luciano Huck, Angélica, Bruna Marquezine e Fernanda Gentil, entre outras personalidades. A ação, em prol do SUS e do combate á fome, já arrecadou mais de 150 toneladas de alimentos.

“Ajudamos a fortalecer o nosso sistema público de saúde e a entregar pratos de comida para quem tem fome”, comentou Enzo. “Nossa campanha continua. Acesse aovivopelavida.com e doe agora. A cada um real doado você oferece 1 prato de comida a quem tem fome”, finalizou.