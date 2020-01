Equilíbrio entre excelência acadêmica, habilidades de vida e cidadania global

Com os avanços da tecnologia e a intensa mudança na forma como os indivíduos se relacionam, preparar as crianças para o futuro se tornou uma missão complexa. Hoje, os pais têm buscado formas de educar os filhos para estarem aptos a lidar com a vida, inclusive profissional, mesmo sem ter ideia de que profissões existirão quanto estivem na idade de escolher uma carreira.

O estudo Projetando 2030: Uma Visão Dividida do Futuro, encomendado pela Dell Technologies ao IFTF (Institute For The Future), publicado no ano passado, analisou os impactos dos avanços tecnológicos até 2030 e trouxe dados impressionantes. A pesquisa, que abordou 3.800 gestores de médias e grandes empresas em 17 países, inclusive o Brasil, estima que 85% dos trabalhos de 2030 ainda não existem. Com isso, muitas competências do profissional do futuro estarão diretamente associadas a habilidades interpessoais e não a conhecimentos específicos.

Estas novas competências deverão ser pré-requisitos para o preenchimento das vagas de trabalho, exigindo uma mudança no sistema educacional. Segundo a mesma pesquisa, 56% dos entrevistados disseram que as escolas devem ensinar como aprender e não o que aprender para que, desde pequenos, os alunos desenvolvam habilidades como raciocínio lógico e autonomia.

De acordo com a diretora pedagógica da LUDIC, Silvana Almeida, o estímulo às crianças, logo na primeira infância, é fundamental para o desenvolvimento de capacidades específicas como consciência e autocontrole das emoções, criatividade, resiliência, capacidade de resolver problemas, organização e paciência. “Estes são exemplos das habilidades socioemocionais, conhecidas como competências para o Século 21 ou capacidades não-cognitivas. É esse conjunto de habilidades que realmente conta quando a vida nos desafia ou nos oferece oportunidades”, define.

A LUDIC, que será inaugurada este ano na Praia de Armação, apostou em um projeto pedagógico sustentado em quatro pilares: protagonismo infantil, aprender a viver juntos, conexão com o mundo e educação sócio emocional. Para tal, utiliza diversas abordagens centradas no aluno como: iniciação científica, pensamento computacional, robótica, design thinking, alfabetização matemática e fluência digital. “Quando iniciamos nossa pesquisa para a criação da LUDIC, desejávamos uma escola diferente, que possibilitasse às crianças a oportunidade de desenvolvimento do potencial de cada uma delas. Durante nossos estudos, conhecemos diferentes modelos pedagógicos e melhores práticas de escolas no Brasil e no Mundo e conhecemos mais profundamente a experiência de Reggio Emilia‎, que se tornou nossa maior inspiração”, afirma.

A pedagogia Reggio Emilia, criada no norte da Itália, no pós-guerra, quando as mães viúvas buscavam um lugar de qualidade para seus filhos, foi fundada por Loris Malaguzzi, e é reconhecida mundialmente como uma das melhores propostas educativas para a primeira infância. Nas escolas que seguem a metodologia, as crianças convivem em um ambiente experimental e de exploração. Esse método de ensino tem como princípio ver a criança como protagonista, capaz de construir seu conhecimento e negociar em seu entorno.

Além da carreira

Segundo a ONU, existem 10 habilidades que todos no futuro precisam ter para viver bem em uma era na qual tecnologias físicas, digitais e biológicas vão se unir e modificar a forma de trabalhar e se relacionar. São elas: flexibilidade cognitiva (capacidade de ampliar os modos de pensar), negociação (habilidades interpessoais), orientação para servir (saber orientar), julgamento e tomada de decisões, inteligência emocional, coordenação com os outros (conexão e colaboração no ambiente de trabalho), gestão de pessoas, criatividade, pensamento crítico e resolução de problemas complexos.

As escolas voltadas para o desenvolvimento das crianças precisam estar atentas a estas necessidades e deixa-las prontas não só para a imprevisibilidade de um mundo profissional de carreiras que ainda nem existem, como também para saber conviver em uma sociedade mais exigente e sensível a questões como direitos humanos e sustentabilidade.

Por isso, instituições de ensino como a LUDIC voltam o ensino para a oferta de experiências que possibilitem à criança ser responsável por seu percurso de aprendizagem e pelos riscos envolvidos, enquanto desenvolvem seus conhecimentos, habilidades e atitudes. “Neste sentido, é importante o papel estratégico do professor em promover, através de metodologias e atitudes, os estímulos necessários que interfiram na automotivação dos estudantes para a autoaprendizagem”, explica Silvana Almeida. De acordo com a diretora pedagógica, o corpo docente da escola é formado por profissionais com larga experiência no ensino.

Potencial humano

Com a expectativa de um futuro tão complexo, um paradoxo vai mudar a vida de milhões de pessoas: na era digital, a tecnologia passa a ser a ferramenta, o agente facilitador para se viver em sociedade. Assim, o saber lidar com o outro será supervalorizado. Com as máquinas assumindo as funções operacionais, as pessoas estarão livres para usar a criatividade e experimentar, sempre trocanco com o outro.

Quanto mais cedo a criança for estimulada para esse convívio com o próximo e com o planeta, melhor preparada estará para esse futuro não tão distante. A LUDIC, por exemplo, criou um projeto arquitetônico que leva o espaço de aprendizagem para além da sala de aula, oferecendo múltiplos ambientes e consequentes estímulos. “A escola tem salas de aula modulares que possibilitam a realização de atividades multisseriadas; espaço maker para atividades mão na massa; sala de habilidades e leitura, onde ocorrerão as aulas de música, teatro, atividades de leitura e momentos do faz de conta; e quadra de esportes para realização de atividades recreativas e esportivas para o desenvolvimento físico e psicomotor das crianças”, explica a diretora pedagógica.

A escola tem salas de aula modulares que possibilitam a realização de atividades multisseriadas

Um horto com árvores frutíferas e horta será cuidado pelas próprias crianças com orientação dos profissionais com o propósito de que elas pisem na grama, mexam nas plantas, aprendam a plantar, a cuidar e assim acompanhem todas as etapas que envolvem o ciclo de vida das plantas. Inclusive, os alimentos cultivados serão usados no preparo das refeições. A escola também está equipada com uma cozinha experimental. “Um dos nossos objetivos é a educação alimentar. Neste ambiente, as crianças terão um tempo quinzenal para vivenciar todas as etapas do preparo de alimentos, envolvendo-as na construção de hábitos alimentares saudáveis”, completa Silvana.

Com matrículas abertas para este ano letivo, a LUDIC atenderá crianças de 1 a 6 seis anos nos formatos de turno regular, estendido e integral, sendo o regular das 7h30 às 11h30; o estendido das 7h30 às 14h (incluindo o banho e almoço); e o integral das 7h30 às 17h30, com um currículo diferenciado para o período da tarde desenhado para desenvolvimento integral da criança. A partir de 2021, serão atendidas crianças do fundamental 1 (1º ao 5º ano). O contato pode ser feito pelo site escolaludic.com.br.

O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.