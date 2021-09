Erasmo Carlos tem alta após ficar seis dias internado por covid-19

Erasmo Carlos recebeu alta nesta segunda (6), após seis dias de internação no Hospital Barra D'or, no Rio de Janeiro, por causa da covid-19. Erasmo já está em casa.



"Agradecemos o carinho de todo o Brasil e informamos que o Tremendão está mais forte do que nunca", informou a equipe do cantor.



Erasmo foi internado na última terça (31). Na quarta-feira (1), a equipe do artista informou que Erasmo estava "evoluindo muito bem". Ele seguia sem febre e com os exames clínicos com melhora acentuada.



Erasmo confirmou que estava com covid-19 no último dia 26, e disse que aquele era seu terceiro dia de isolamento. Ele compartilhou um vídeo em que pediu a torcida dos fãs pela recuperação. O Tremendão já estava vacinado com duas doses da vacina.