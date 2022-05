Erasmo Viana comenta gravidez da ex, Gabriela Pugliesi: 'Me pegou de surpresa'

Ex-marido de Gabriela Pugliesi, Erasmo Viana afirmou que o anúncio da influencer de que está grávida o pegou de supresa.

"Pessoal, hoje reparei que as minhas visualizações nos stories tinham triplicado. Esse tal de engajamento está tão difícil e do nada o negócio triplicou. Alguma coisa esse povo curioso está querendo ver aqui no meu Instagram", disse Erasmo, comentando o aumento de interesse das pessoas em sua conta depois do anúncio, feito na segunda (9).

"Obviamente foi por conta da notícia da gravidez da Gabriela que, de verdade, me pegou de surpresa. Fiquei muito, muito feliz por ela. E independente de qualquer coisa, dela ter ficado com mágoa, o que ela falou ou não falou, sempre torci para que ela realizasse esse sonho porque sei o quanto ela queria", garantiu o modelo.

Ele complementou: "E, de verdade, fiquei muito feliz, muito mesmo. Ela merece tudo o que está vivendo agora".

Os dois se casaram em 2017 e anunciaram a separação em fevereiro do ano passado. Meses depois, a influencer começou a namorar o artista plástico Túlio Dek.

Ao anunciar a gravidez, Gabriela celebrou. "Sonhava com esse dia, em dizer que estou grávida. Eu guardei os dois testes que fiz no dia seis de março. Sei que deu certo no dia, porque já fiz mil testes na época em que estava tentando ter filho."

Durante a separação de Erasmo, a influencer chegou a falar do fato de não ter conseguido engravidar enquanto estava com ele. Pugliesi ainda disse que no final das contas foi bom não engravidar de Erasmo. "E o que for aparece do eu vou desmentindo. Ahh e realmente, Erasmo: Deus sabe o que faz! Ô se sabe! Me livrou de uma fria... Claro que não foi a toa que não engravidei, foi graças Deus mesmo", disse, na época.