Érico Brás participa do evento Ser Negro no Brasil

Debater a questão racial numa conversa direta, interagindo com uma plateia diversificada e livre para perguntar tudo o que quiser. Esse é o desafio aceito pelo ator Érico Brás, convidado do evento Ser Negro no Brasil, que acontece nesta sexta (19), na véspera do Dia Nacional da Consciência Negra, no Salvador Shopping, das 9h30 às 11h30, com a participação da secretária de Promoção da Igualdade Racial, Fabya Reis.

“É um tema complexo, que envolve muitas camadas da sociedade, mas extremamente necessário, com muitas histórias de superação”, antecipa Érico Brás, que prevê um debate informal, mas intenso, “justamente por conta do interesse do tema”.

Realizado pela WCMS Produções, em parceria com o Salvador Shopping e a Sepromi, com o patrocínio da Bahiagás, Ser Negro no Brasil é o segundo evento do Brasil Negritude Festival, que vai acontecer de 18 a 24 de abril, em Salvador. O primeiro foi a entrega do Prêmio do Mérito pela Igualdade Racial, em parceria com a Secretaria da Promoção da Igualdade Racial, no dia 8 de novembro, no Teatro Castro Alves. “Falaremos sobre temas como o combate ao racismo e intolerância religiosa, mas fundamentalmente, vamos dar destaque ao protagonismo dos negros brasileiros”, diz Fabya Reis.