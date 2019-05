Érika Januza fala de críticas por namorar branco: 'A gente quer respeito'

A atriz Érika Januza contou que foi alvo de comentários preconceituosos depois de assumir o namoro com Victor Evangelista. Ela recebeu críticas que chamou de "maldosas" por estar namorando um homem branco. "Não me surpreendi porque as pessoas estão sempre esperando o momento de atacar as outras, infelizmente", disse Januza à revista Quem durante um evento em São Paulo.

(Foto: Reprodução)

Ela destacou que esse tipo de comentário também tem uma questão de gênero, já que homens negros não costumam receber críticas na mesma intensidade quando namoram brancas. "Não quis me pronunciar, mas acabei me questionando: por que quando é um homem negro namorando uma loira, ninguém fala nada? Quantos negros eu me relacionei e não quiseram levar o relacionamento adiante? Agora falam do meu namorado, uma pessoa boa e que me pediu em namoro lindamente em um jantar? As pessoas acham que o correto é estar o branco com o branco, o negro com o negro. Não tem que segregar. A gente quer respeito. Só querem julgar o livro pelo capa. O que importa é o amor. Há quanto tempo estava solteira? Agora estou namorando uma pessoa que gosta de mim. Isso que importa. Vamos rever os nossos conceitos."

Ela contou que não gosta de compartilhar sua vida pessoal e a foto que publicou com o namorado, que gerou os comentários, foi postada nas redes sociais quando estavam juntos já há três meses.

Antes, ela chegou a publicar imagens em que aparece com Victor, mas as pessoas não perceberam que ele era seu namorado.

Victor não faz parte do mundo artístico. "Ele lê e fica triste. Eu não fico lendo os comentários. Soube deles por notícias que saíram na mídia. Ele nem sabia que eu era atriz (quando me conheceu)", conta.