Escada musical deixa passageiros curiosos no metrô de Salvador

Para que serve uma escada? Muita gente poderia responder que serve para ter acesso a outros pavimentos, queimar calorias ou agilizar o lado de quem está com pressa. Certo, mas na estação de metrô do Imbuí, em Salvador, ela ganhou uma nova finalidade: tocar piano. A iniciativa faz parte das comemorações do Dia das Mães e deixou muita gente curiosa.

Neste sábado (11), o auxiliar administrativo Deivesson Jonatan, 22 anos, desceu pela escada e olhou diversas vezes para o chão para ter certeza de que os degraus estavam emitindo sons. “É que eu passei aqui na sexta e ouvi uns barulhos, mas não tive certeza que era da escada. Agora, parei para observar com calma”, contou.

Assim como ele, a segurança Naiara Nascimento, 31, pareceu confusa. “Eu ouvi os sons do piano, mas não sabia de onde vinha. Foi uma ideia interessante”, disse. Já as primas Aline Ferreira, 18, e Juciene Lima, 19, aproveitaram para brincar nos degraus. “Eu nunca toquei piano, ainda mais com os pés”, brincou Aline.

Para a estudante Luciana Silva, 25, a ideia pode até homenagear as mães, mas é também um convite para combater o sedentarismo. “Quem vai de escada rolante não perde essa chance. As pessoas precisam se movimentar mais e esse é um bom motivo”, contou.

A maioria dos entrevistados aprovou a ideia, mas também disse não conhecer as notas que cada degrau representava. Pintados em forma de teclas, eles se destacaram na paisagem. A mamãe Lorena Sena, 26, considerou a ideia criativa e divertida. “Acho que nem todo mundo percebe os sons na correria, mas é uma homenagem diferente. Nunca tinha visto”, afirmou.

Um olhar mais atento revela o segredo. Os fios das falsas teclas correm pela lateral direita da escada e se conectam a uma caixa de som, instalada aos pés do equipamento. Assim, cada passo emite uma nota. Na prática, além da diversão, os degraus musicais incentivam o uso da escada e tornam mais animada a rotina do vai e vem dos baianos. O “brinquedo” fica disponível para uso até este domingo.